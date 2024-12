Old Girls le ganó en shoot-out a Carrasco Polo y es el tetracampeón del hockey sobre césped en mujeres

HOCKEY SOBRE CÉSPED Old Girls campeón de los playoffs pese a un gol fantasma de Old Christians: va a la finalísima con Carrasco Polo

El equipo no contó, ya desde las semifinales con Náutico con su capitana, goleadora y jugadora emblema, Milagros Algorta, para la final perdió a Elisa Civetta, por acumulación de tarjetas, y en esta finalísima no pudo contar con la argentina Magdalena Fernández Ladra quien había retornado a Old Girls para la revancha de cuartos de final, ya en playoffs, contra Old Ivy.

Civetta fue elegida tras la final como la mejor jugadora de la temporada.

Esas tres significativas ausencias realzan y le dan un valor agregado enorme a la conquista de las azulgranas.

Carrasco Polo formó con Victoria Beares, Cecilia López, Florencia Peñalba, Federica Domingo; Magdalena Verga, Kaisuami Dall'Orso (capitana), Josefina Esposto, Agustina Martínez; Camila Piazza, Sol Amadeo y Matilde Kliche.

Las entrenadas por Ignacio Costas tuvieron en el banco a Julieta De María, María Paz Castells, Agustina Domingo, Agustina Suárez, Ana Terra y Sophie Latour.

Arrancó mejor Old Girls con un gran trabajo en zona media de Casarotti y Arregui y una Paula Pérez muy activa por la banda izquierda del ataque de las dirigidas por Matías "Melli" Pereiro.

En menos de un minuto, ambos dispusieron un córner corto a su favor.

Sin embargo, en los dos primeros cuartos (se juegan cuatro de 15') las defensas prevalecieron sobre los ataques y las goleras Victoria Beares y Francisca Guani fueron importantes figuras.

Tras sufrir tres tarjetas, cuando Polo se terminó de recomponer en cancha y pasó a dominar las acciones sobre el final del tercer cuarto.

Primero vio tarjeta verde (2 minutos afuera) Dall'Orso y luego vieron amarilla Amadeo y Kliche.

Los jueces fueron Maritza Pérez y Claudio Martínez mientras que desde Argentina llegó Videoref (el VAR del hockey) que estuvo a cargo de Enzo Caravetta.

Polo inclinó la cancha cuando Cami Piazza empezó a pesar en el último tercio del campo rival.

Ahí comenzó a generar varios cortos donde la figura de Guani se agigantó.

Polo no lo pudo ganar, pese a terminar mejor, y Old Girls respiró al ir a los penales.

Ahí Guani fue enorme atajándole a Agus Domingo y Cami Piazza mientras que Terra lo tiró afuera.

Del otro lado, Old Girls anotó por intermedio de Casarotti, Arregui y Poli Pérez, quien definió la serie y le dio el título a su equipo.

Además del gran premio que recibió Civetta, Guani fue elegida como la mejor jugadora de la final, y Justina Arregui mejor jugadora joven.

Victoria Bate, golera de Old Christians, fue elegida como la mejor golera de la temporada.

Camila Piazza terminó como la goleadora con 18 goles.