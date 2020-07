Pilar Oliveros, la Cimarrona que se va a Michigan a jugar y estudiar Ingeniería

El año pasado Pilar Oliveros fue convocada por primera vez a la selección mayor de hockey sobre césped femenino. Tenía apenas 17 años y su rutina se convirtió en una locura: levantarse a la hora 5.20, entrenar en el primer turno a las 6, ir a estudiar, entrenar con su club y completar el doble horario con Las Cimarronas de 21 a 23 horas. "Acá es complicado estudiar y hacer deporte al mismo tiempo", reflexiona. Pero esa realidad cambiará en breve. La volante central de Old Sampa fue becada para estudiar en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y en cuestión de días viajará para estudiar y seguir su carrera deportiva.

"En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, una persona de una agencia que le consigue becas a jugadores me contactó y ahí me surgió la idea de irme porque antes tenía planificado estudiar y jugar en Uruguay", cuenta a Referí. Con Mauro Peri -entrenador de aquel equipo de Uruguay y el técnico que más la marcó desde las formativas de Old Sampa- armó un video y poco tiempo después obtuvo propuestas de las universidades de Berkeley, Boston y Michigan decantándose por esta última.

En acción en Lima 2019

Después de disputar la Hockey Series de Hiroshima y los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con Las Cimarronas, fue invitada por conocer la universidad puertas adentro: "Me pareció algo irreal tener al hockey y los estudios combinados, allá te lo facilitan todo, es como un sueño poder combinar las dos cosas y pasar a llevar una vida ordenada y no de locura", explica emocionada.

"El equipo tiene un altísimo nivel de juego, juega muy rápido, con mucho pase y conexiones, tiene un estilo de juego muy aguerrido con la dinámica propia que da jugar en cancha de agua", revela Oliveros.

El torneo se juega en el otoño boreal. La temporada va de agosto a fines de noviembre con dos partidos por semana. "Es una temporada corta pero muy intensa. En invierno no se juega porque hay nieve y las temperaturas llegan a los 15 grados bajo cero, pero tal vez se puede jugar indoor", cuenta esta volante central que en Las Cimarronas también se desempeñó como defensora central o lateral. "El puesto que más me gusta es el de 5 defensivo".

Todos los atletas de la Universidad de Michigan son denominados Wolverines. Oliveros tendrá compañeras de Argentina, Nueva Zelanda y de varios países de Europa (Gran Bretaña, España, Alemania y Países Bajos) además de las locales.

En St. Patrick's el hockey sobre césped es una actividad obligatoria para las estudiantes. Sin embargo a Oliveros le gustaba más el atletismo. Todo cambió cuando a los 11 años la convocaron al equipo federado de las sub 14. Desde ahí su ascenso fue meteórico. Pasó a la sub 16, a la sub 18 y ahora es figura del primer equipo. Además de integrar la selección mayor estaba seleccionada en la junior (sub 21) para la disputa de su Panamericano, postergado debido a la pandemia de coronavirus.

Camilo Dos Santos

Mejor jugadora joven de hockey sobre césped 2017-2018

"En sub 14 era delantera pero después me fueron bajando en la cancha. Me gusta mucho cómo juega Agustina Nieto por la tranquilidad que transmite y de volantes centrales miro a Milagros Algorta o a Manuela Vilar del Valle aunque ella tiene características más ofensivas".

Oliveros cursará en Estados Unidos la carrera de Ingeniería industrial y de operaciones. "Siempre quise estudiar para poder trabajar de eso".

Si bien hizo toda su educación curricular bilingüe, la volante central le sacó los subtítulos a todas las series y películas que mira para adaptarse al inglés de Estados Unidos. También está haciendo una preparación física especial. Y mientras, analiza cómo viajará a su nuevo destino: "La primera posibilidad es ir en un vuelo sanitario a San Pablo con una visa especial, de ahí ir a Miami y luego a Detroit para estar 14 días en cuarentena. Otra opción es cruzar a Buenos Aires y de ahí tomar un vuelo directo a Miami, pero por ahora no es una posibilidad muy segura".

Son cuestiones de estos tiempos de pandemia. Lo otro, el talento que le abre una oportunidad única en lo deportivo y lo académico, es una aventura que está a punto de empezar para la joven de apenas 18 años.