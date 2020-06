Récord: tres uruguayas jugarán en el mismo equipo de hockey en Países Bajos

En 2018 Camila De María se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y el día de la operación se fue caminando con la cabeza puesta en volver en 2019 para ganarse un lugar en la selección y así disputar la ronda 2 del Hockey Series en Hiroshima con Las Cimarronas. En mayo, la operaron de apendicitis y tuvieron que rogarle que esperara para volver a entrenar y le infundieron el miedo a contraer una hernia abdominal. Soledad Villar sufrió el año pasado, en plenos Juegos Panamericanos de Lima, la misma lesión en la rodilla. Es 2020 y ya curadas las heridas, ambas ya sacaron pasaje para un nuevo desafío con el hockey sobre césped: el desembarco en los Países Bajos.

Ambas jugarán junto a Manuela Vilar del Valle en MOP, equipo que milita en la segunda división y que debido a la pandemia de coronavirus no pudo lograr el ascenso a la Hoofdklasse donde en la temporada 2019-2020, Manu militó en HC Oranje-Rood anotando cuatro goles y compartiendo plantel con varias integrantes de la selección holandesa, el mejor equipo del mundo.

Vilar del Valle en Oranje-Rood

Después de la pandemia la volante de exquisito manejo no renovó contrato y recibió la oferta de Moses Lodarmassey, entrenador de Rusia en el Hockey Series de Hiroshima que luego dirigió a Uhlenhorst Mülheim de Alemania donde la invitó a sumarse junto con De María. A Vilar del Valle, de 26 años, justo le llegó la oferta para ir a los Países Bajos (desde enero de este año el país pasó a usar esta denominación en lugar de Holanda que es el nombre de una de las provincias de la nación) y cambió de destino por lo que en su lugar terminó yendo Janine Stanley.

En MOP, Lodarmassey será el ayudante técnico de Roeland de Laat que es a su vez el entrenador de la selección de Gales.

Antes de Vilar del Valle, en Países Bajos había jugado Carolina Gibernau. Pero ahora serán las tres las uruguayas jugando en un mismo equipo holandés en un hecho histórico que revela el potencial que existe en el hockey femenino de Uruguay.

"Recibí la propuesta una mañana, a las 8.30 en plena cuarentena, a través de Moses y me pellizcaba para ver si era o no un sueño. Me fui de Alemania con la espina de haber estado solo tres meses y ahora me ofrecieron un contrato de 10 meses porque además de jugar la temporada de césped, voy a hacer la de sala (indoor)", explicó De María a Referí.

Odontóloga desde hace siete años, De María también trabajará en su profesión en sus horas libres. Puede ser en en Vught, ciudad del este de Holanda donde estarán alojadas o en la propia Uhlenhorst Mülheim que está a una hora y 36 minutos de auto. Además de pasar a ser una jugadora profesional, la lateral de Náutico tendrá apartamento y auto para poder moverse en Europa.

"Jugar en Europa y vivir del hockey es algo hermoso, soñado. Y todavía en Holanda, que es la mejor liga del mundo, con equipos que tienen siete canchas de agua para entrenar. Es increíble. Desde que me recuperé de la operación vengo trabajando con un personal trainner para llegar en la mejor forma", reveló De María que en 2017 fue elegida en el equipo ideal panamericano de hockey sala junto con Teresa Viana.

Cami De María con la selección de sala

"Me encanta jugar sala, es un deporte fácil de agarrarle la mano, es muy táctico y en Uruguay hace tiempo que no se juega a nivel local", agregó la defensora que viajará el 28 de julio a su nuevo destino.

Soledad Villar dejará Bélgica, país que la recibió hace tres años luego de irse de la Universidad de Sevilla. Ahí jugó dos temporadas en KHC Brujas y tenía todo arreglado para jugar en Temse cuando se rompió los ligamentos. Una vez recuperada completó la temporada 2019-2020 jugando cuatro partidos en Gantoise, equipo donde integra el staff técnico Maximiliano Tixe.

Sole Villar en KHC Brujas

"Desde el 1° de mayo estoy entrenando para este desafío", contó Villar que se prepara con Juan Brito junto a Vilar del Valle haciendo horas de gimnasio y la parte aeróbica. Además, alquila una cancha de fútbol 5 para jugar picados de hockey junto a algunas jugadoras de Yacht.

Vilar del Valle y Villar con Juan Brito

"A pesar de ser un equipo de segunda división tienen un proyecto muy bueno, de no haber sido por la pandemia hubieran ascendido, es un equipo joven y cada 15 días nos hablamos por Zoom para ir conociéndonos", contó Villar a Referí.

Además de jugar, la volante trabajaba en Ostende, en Bélgica, como coordinadora de todas las divisiones de un equipo. Como estaba radicada en Genk se tomaba un tren tres veces por semana y para el resto de sus actividades se movía en bicicleta, incluso para cruzar la frontera a los Países Bajos.

"Este año había arrancado un curso de neerlandés que es prácticamente el mismo idioma que el flamenco que se habla en Bélgica, el cual entiendo pero me cuesta aún expresarme", contó Villar que el jueves cumplió 29 años y que además habla inglés y francés.

Su inquietud para formarse en diversas áreas la llevó en 2018 a Inglaterra a hacer el curso nivel 1 de entrenador de la Federación Internacional de Hockey (FIH) mientras que en Bélgica cursó en flamenco el curso para entrenar en ese país. Cuando se afinque nuevamente en Europa tiene pensado hacer un curso de sport management en Bruselas. "Estar en Europa abre muchas puertas en el deporte, por eso quiero que sean muchas las jugadoras uruguayas que se vayan a jugar afuera, aunque sé lo que cuesta dejar a la familia, los amigos y hasta un trabajo".

Las tres serán ahora embajadoras del hockey nacional en la elite del mismo, en los Países Bajos.