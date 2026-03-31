El catálogo de cultivos de invierno de ADP - Agronegocios del Plata "en un contexto desafiante"

De cara a una nueva campaña de cultivos de invierno , ADP-Agronegocios del Plata presentó su catálogo , con una propuesta que combina materiales consolidados, nuevos lanzamientos y el tradicional respaldo técnico de la firma para acompañar la toma de decisiones de los productores.

Según se informó, en un contexto climático desafiante para el trigo , la compañía pone el foco en la elección estratégica de variedades y en la planificación desde de la siembra como aspectos clave para mantener la rentabilidad.

“La paleta de ADP - Agronegocios del Plata se construye sobre años de trabajo en investigación y desarrollo. Cada variedad es el resultado de procesos de mejoramiento y selección que pueden llevar entre cinco y ocho años desde que se realiza el primer cruzamiento hasta que el material está disponible para los productores. Esto implica sumar campañas de ensayos propios, de terceros, de la Red Nacional de Cultivares, lo que permite tener un gran volumen de información y llegar así a una recomendación final con mucha solidez técnica”, afirmó el ingeniero Sergio Pieroni, responsable de Investigación y Desarrollo de la compañía.

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Pieroni recordó que en ningún cultivo existen variedades o híbridos perfectos y, por lo tanto, el gran trabajo de I+D+I es, para cada variedad o híbrido que se libera al mercado, potenciar sus fortalezas y mitigar sus debilidades.

“Este trabajo se apoya en la inversión constante de la empresa en equipos técnicos, maquinaria y campos experimentales”, indicó.

Las propuestas para trigo

La propuesta de trigo de ADP - Agronegocios del Plata abarca la siembra desde fines de abril hasta mediados de julio, permitiendo ajustar la estrategia de cada productor según las condiciones climáticas y los objetivos de producción.

Para las siembras más tempranas, la variedad Maitén se posiciona como uno de los materiales más importantes por su excelente potencial y estabilidad con fuerte comportamiento a Fusarium.

También se destaca Molle, con muy buena calidad panadera y sólido comportamiento sanitario.

Para mayo, Guayabo continúa como una de las variedades más difundidas del mercado por su rendimiento, mientras que Arazá, que se lanzó en 2025, gana protagonismo dentro de la paleta al superar en rendimiento y calidad a otros materiales, convirtiéndose en una gran opción para potenciar la producción. En las últimas cinco zafras, Arazá superó a Guayabo en rendimiento, superándolo también en calidad, por lo que definitivamente es la variedad a incorporar.

Como novedad y en el año de prelanzamiento, ADP - Agronegocios del Plata presenta Sauco, un material con alto potencial de rendimiento y pensado para seguir ampliando las alternativas disponibles para los productores.

Para la siembra de junio, la oferta se completa con variedades como Álamo, de ciclo intermedio a corto y con gran estabilidad y muy buen peso hectolítrico.

Finalmente, la variedad Feroz para cierre de siembras, un ciclo corto con muy buen potencial de rendimiento, muy buen paquete sanitario y buen comportamiento a Fusarium.

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Las propuestas para colza

En colza, la compañía continúa ofreciendo Guyunusa INTA, una variedad de muy buen potencial y estabilidad, que se posiciona como una alternativa atractiva dentro de los esquemas de rotación. Se recomienda para ser sembrada desde fines de abril hasta el 25 de mayo. La empresa trabaja fuertemente en la incorporación de nueva genética, tanto híbridos como variedades que tengan tecnologías de tolerancia a los herbicidas.

Además, avanza en la incorporación de nuevos cultivos, como la arveja amarilla, orientada a sistemas productivos feedlot como fuente de proteína, ampliando el abanico de opciones para los productores. Existe excelente información de su comportamiento para siembras tardías de junio - julio con muy buenos potenciales de rendimiento

La campaña de este año estará atravesada por condiciones climáticas desafiantes para los cultivos, especialmente para el trigo, con un pasaje desde un escenario más seco hacia uno lluvioso desde mayo, aproximadamente, que puede favorecer la aparición de enfermedades y afectar la calidad del grano.

En este contexto, contar con una genética adecuada con muy buen comportamiento sanitario general y buena tolerancia a Fusarium será uno de los factores claves para el éxito.

Como en cada campaña, la compañía complementa su propuesta con asesoramiento técnico y actividades junto a especialistas con el objetivo de acercar información y herramientas para la toma de decisiones a los productores.