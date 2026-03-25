En verano y con sequía igual aumentó la remisión de leche desde los tambos

Pese al impacto de la sequía en los sistemas productivos, durante febrero la producción de leche y su remisión a los complejos industriales en Uruguay alcanzó un volumen mayor al de ese mes del año anterior, con base en el análisis estadístico mensual que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se registró un crecimiento en el volumen mensual y, además, también aumentó el acumulado en 2026 y creció el total de la remisión durante el último año móvil, se informó.

El aumento de la remisión en febrero es el séptimo consecutivo considerando que desde agosto este indicador viene mejorando.

Ferber, expresidente del INAC, sobre residuos de garrapaticida en carnes: "Las sanciones deben ser contundentes"

Así queda el precio de la leche fresca tras el ajuste que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas

En febrero de 2026 el ingreso de esa materia prima (de remitentes y leche propia) en las plantas aumentó 6,5% con relación al mismo mes de 2025, totalizando 139,9 millones.

Si la comparación es del bimestre inicial de 2026 con enero-febrero de 2025 hubo un incremento de 7,1% y un total de 315 millones de litros.

Tomando en cuenta el lapso marzo 2025-febrero 2026, es decir el último año móvil, la remisión creció 9,2% a 2.233 millones de litros comparando con el mismo anterior.

El dato

La remisión de febrero de 2026 es la mayor en la historia para ese mes, superando el récord que se había alcanzado en 2012 con 134,3 millones de litros.

DSC_0005

Subas también con base en el traslado de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando febrero de 2026 con ese mes de 2025 hay un crecimiento de 8,3% al alcanzar los 11,1 millones de kilos de grasa + proteína.

En la comparación de enero-febrero de este año y el pasado hay un incremento de 8,9% para un acumulado de 24,6 millones de kilos.

El último año móvil da cuenta de 173,7 millones de kilos de sólidos, un 10,5% más que en igual lapso de 12 meses previo.

El dato

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2025 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

DSC_0068

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Febrero 2026: 4,07%

Febrero 2025: 4,00%

Todo 2025: 3,96% (1% más que en todo 2024)

Contenido de proteína

Febrero 2026: 3,61%

Febrero 2025: 3,56%

Todo 2025: 3,58% (1% más que en todo 2024)

Últimas 10 campañas anuales

En 2025 se remitieron 2.212 millones de litros + 8,4% sobre 2024

En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Fuente: Inale