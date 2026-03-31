Plata rápida: se realizaron más de 150 mil transferencias instantáneas por día en 2025

El uso de las transferencias instantáneas de dinero entre bancos continúa consolidándose como medio de pago en Uruguay. Durante el año pasado se efectuaron 56 millones de operaciones utilizando esa modalidad .

Según los reportes del sistema de pagos minoristas del Banco Central fueron 22 millones durante el primer semestre y 34 millones en la segunda parte del año. Los datos mostraron que las transferencias instantáneas interbancarias crecieron 121% en comparación con 2024, cuando habían sido 23,5 millones.

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La información más reciente (último semestre de 2025) reveló que las transferencias instantáneas continúan aumentando su peso relativo en el total de operaciones realizadas por el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) , con una participación de 65% en el período. El monto promedio por operación se ubicó en $ 3.691, con un 40% de las transacciones efectuadas por montos menores o iguales a $ 1.000 o USD$ 50.

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Inicialmente el servicio lo empezaron a ofrecer solo cuatro bancos en 2021, exclusivamente en días hábiles y en horario restringido. Fue recién en junio de 2023 que quedó habilitado para enviar y recibir dinero las 24 horas los 365 días del año. Actualmente está operativo en 14 instituciones, entre bancos locales y emisores de dinero electrónico.

Por otra parte, la cantidad de transferencias generales procesadas por el SPI en el segundo semestre de 2025 llegaron a 52 millones, por un valor de $ 4.027 mil millones. La cantidad de operaciones creció 49% respecto a igual período de 2024. En el desglose por moneda, las transacciones en pesos continuaron predominando y alcanzaron un peso relativo del 83% en esa parte del año.

A su vez, el Índice de Pagos Electrónicos versus Tradicionales (IPET) que elabora el BCU se ubicó en 80. Eso significa que por cada $ 100 que se gastaron en el sistema de pagos, hubo $ 80 que se canalizaron por vía electrónica, mientras que en el cierre de 2024 el IPET había terminado en 77,4. Ese dato consolida la tendencia hacia la digitalización de los pagos.

Tarjetas de débito y crédito

El reporte del BCU indicó que el parque total de tarjetas de débito emitidas en todo el país llegó a 3.361.145 a diciembre de 2025, con un aumento de 104.449 plásticas respecto a la primera mitad del año.

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En el segundo semestre del año, el volumen operado en el país se incrementó 16% frente al mismo período del año anterior, con una suba del mismo porcentaje en las operaciones realizadas con tarjetas emitidas a nivel local y de 34% por las emitidas en el exterior.

A su vez, el mercado de tarjetas de crédito terminó diciembre con 3.244.162 plásticos emitidos, unas 9.400 más que al término de junio. El volumen total de operaciones con tarjetas de crédito subió 9% frente a igual período del año anterior.

El reporte también informó que las operaciones con tarjeta de crédito bancaria crecieron 8%, mientras que las realizadas con tarjetas no bancarias mostraron una variación positiva de 11%.