Uruguay vs Argelia EN VIVO: los tres cambios de Marcelo Bielsa para la última prueba de la selección antes del Mundial 2026

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El probable de Uruguay, con tres cambios

Según pudo conocer Referí, Marcelo Bielsa probará tres cambios en el once con respecto al equipo que comenzó el partido con Inglaterra en Wembley.

En el arco volverá Sergio Rochet y sale de la formación Fernando Muslera, mientras que en ataque Federico Viñas reemplazará a Rodrigo Aguirre.

A ello se suma que José María Giménez entrará en lugar de Joaquín Piquerez, que sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho en el amistoso contra Inglaterra. Mathías Olivera, que arrancó como zaguero en el último amistoso, pasará al lateral izquierdo.

La ausencia de Darwin Núñez, el 9 titular de Uruguay, es una sorpresa, pero Bielsa explicó las razones este lunes: "Hace 50 días no compite oficialmente” (16 de febrero).

Con estos cambios, el equipo estaría conformado por: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.