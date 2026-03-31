Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / EN VIVO

Uruguay vs Argelia EN VIVO: los tres cambios de Marcelo Bielsa para la última prueba de la selección antes del Mundial 2026

El partido se jugará en el Allianz Stadium de Turín, Italia, y comenzará a las 15:30

31 de marzo 2026 - 13:01hs
José María Giménez entrará al equipo titular por la lesión de Joaquín Piquerez

José María Giménez entrará al equipo titular por la lesión de Joaquín Piquerez

FOTO: AFP
Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra

Federico Valverde y Darwin Núñez celebran con Ronald Araujo y Brian Rodríguez de Uruguay, el gol del empate en la hora ante Inglaterra

FOTO: AFP

EN VIVO

Uruguay y Argelia se enfrentarán este martes a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín, Italia, en lo que representará el último partido de preparación de la selección de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Seguí los detalles del partido en vivo:

Embed

Live Blog Post

El probable de Uruguay, con tres cambios

Según pudo conocer Referí, Marcelo Bielsa probará tres cambios en el once con respecto al equipo que comenzó el partido con Inglaterra en Wembley.

En el arco volverá Sergio Rochet y sale de la formación Fernando Muslera, mientras que en ataque Federico Viñas reemplazará a Rodrigo Aguirre.

A ello se suma que José María Giménez entrará en lugar de Joaquín Piquerez, que sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho en el amistoso contra Inglaterra. Mathías Olivera, que arrancó como zaguero en el último amistoso, pasará al lateral izquierdo.

La ausencia de Darwin Núñez, el 9 titular de Uruguay, es una sorpresa, pero Bielsa explicó las razones este lunes: "Hace 50 días no compite oficialmente” (16 de febrero).

Con estos cambios, el equipo estaría conformado por: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

Uruguay Argentina eliminatorias 2026/Sergio Rochet
Live Blog Post

El único antecedente de Uruguay con Argelia

Uruguayos y argelinos se enfrentaron solo una vez en su historia, el 12 de agosto de 2009. Aquel día la selección africana venció 1-0 a la celeste en un amistoso disputado en el Estadio 5 de julio de 1962 de Alger, capital de Argelia.

Uruguay salió a la cancha con nueve jugadores que luego estarían en el Mundial de Sudáfrica 2010 (solo faltaron Bruno Silva y Jorge Martínez).

Óscar Tabárez puso el siguiente once: Martín Silva; Bruno Silva, Diego Lugano, Diego Godín, Diego Fucile; Sebastián Eguren, Walter Gargano, Álvaro Pereira, Jorge Martínez; Luis Suárez y Sebastián Abreu.

El único gol del partido fue convertido por Rafik Djebbour a los 78 minutos.

75852699
Live Blog Post

Uruguay estrenará camiseta en Turín

En el partido de este martes, la selección uruguaya estrenará su nueva camiseta alternativa Nike, nombrada por la marca estadounidense como "La Gloria".

"Esta propuesta es disruptiva, feroz y diseñada para impactar a las nuevas generaciones (Gen-Z) sin perder el ancla en nuestra historia. La Armadura del Guerrero: Inspirada en la estrofa de nuestro Himno Nacional: "Orientales, la patria o la tumba... Libertad o con gloria morir". La gloria en Uruguay no es una opción, es una actitud", dice su presentación.

Emiliano Martínez con la nueva camiseta alternativa de Uruguay
Emiliano Martínez con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

Emiliano Martínez con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

Live Blog Post

¿Dónde se puede ver el partido?

El partido del martes se podrá ver por cable, streaming y TV abierta.

En los cables se estará en todos los cableoperadores del país. En televisión abierta en Canal 5 (que también tendrá el Mundial 2026).

Por streaming en AntelTV y en Youtube de AUFTV (con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín).

Live Blog Post

Comienza el blog de Referí del partido entre Uruguay y Argelia

Las más leídas

Impacto en Argentina: la Justicia procesó y embargó al presidente de AFA, Claudio Tapia y al tesorero Toviggino en la causa por retención indebida de aportes

El desesperado pedido de Sebastián Morquio, exjugador de Nacional: "Estamos muy complicados, necesitamos que nos ayuden"

Sergio Rochet vuelve al arco y Federico Viñas liderará el ataque: el probable equipo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya ante Argelia

Un trabajo de tres años y un final cerrado: la lista de 26 futbolistas de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Temas

Uruguay Marcelo Bielsa Argelia Mundial 2026 selección uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos