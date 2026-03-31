Uruguay vs Argelia EN VIVO: los tres cambios de Marcelo Bielsa para la última prueba de la selección antes del Mundial 2026

Uruguay y Argelia se enfrentarán este martes a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín, Italia, en lo que representará el último partido de preparación de la selección de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
En el arco volverá Sergio Rochet y sale de la formación Fernando Muslera, mientras que en ataque Federico Viñas reemplazará a Rodrigo Aguirre.
A ello se suma que José María Giménez entrará en lugar de Joaquín Piquerez, que sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho en el amistoso contra Inglaterra. Mathías Olivera, que arrancó como zaguero en el último amistoso, pasará al lateral izquierdo.
La ausencia de Darwin Núñez, el 9 titular de Uruguay, es una sorpresa, pero Bielsa explicó las razones este lunes: "Hace 50 días no compite oficialmente” (16 de febrero).
Con estos cambios, el equipo estaría conformado por: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.
Uruguay salió a la cancha con nueve jugadores que luego estarían en el Mundial de Sudáfrica 2010 (solo faltaron Bruno Silva y Jorge Martínez).
Óscar Tabárez puso el siguiente once: Martín Silva; Bruno Silva, Diego Lugano, Diego Godín, Diego Fucile; Sebastián Eguren, Walter Gargano, Álvaro Pereira, Jorge Martínez; Luis Suárez y Sebastián Abreu.
El único gol del partido fue convertido por Rafik Djebbour a los 78 minutos.
"Esta propuesta es disruptiva, feroz y diseñada para impactar a las nuevas generaciones (Gen-Z) sin perder el ancla en nuestra historia. La Armadura del Guerrero: Inspirada en la estrofa de nuestro Himno Nacional: "Orientales, la patria o la tumba... Libertad o con gloria morir". La gloria en Uruguay no es una opción, es una actitud", dice su presentación.
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31-03-2026 12:59
¿Dónde se puede ver el partido?
El partido del martes se podrá ver por cable, streaming y TV abierta.
En los cables se estará en todos los cableoperadores del país. En televisión abierta en Canal 5 (que también tendrá el Mundial 2026).
Por streaming en AntelTV y en Youtube de AUFTV (con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín).
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31-03-2026 12:58
Comienza el blog de Referí del partido entre Uruguay y Argelia