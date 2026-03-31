Así fue el único antecedente entre Uruguay y Argelia hace 17 años: derrota de visitante con la selección de Sudáfrica 2010

La selección uruguaya se enfrentará a Argelia este viernes a las 15:30 en Turín, Italia, en el segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo que sirve como último preparativo de las selecciones para el Mundial 2026 .

Tras el empate con Inglaterra en Wembley , y con la mala noticia de la lesión de Joaquín Piquerez , los dirigidos por Marcelo Bielsa tendrán como segundo desafío a una selección africana también clasificada a la Copa del Mundo, que viene en alza después de golear 7-1 a Guatemala.

En su historia, Uruguay y Argelia se enfrentaron solo una vez , el 12 de agosto de 2009 . Se trató de un amistoso disputado en el Estadio 5 de julio de 1962 de Alger, capital de Argelia, que terminó con victoria de los locales por 1-0.

A un año de Sudáfrica, Uruguay salió a la cancha con nueve jugadores que luego estarían en ese histórico Mundial para la celeste.

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Óscar Tabárez puso el siguiente once: Martín Silva; Bruno Silva (no fue al Mundial), Diego Lugano, Diego Godín, Diego Fucile; Sebastián Eguren, Walter Gargano, Álvaro Pereira, Jorge Martínez (no fue al Mundial); Luis Suárez y Sebastián Abreu.

A lo largo del partido ingresaron: Andrés Scotti, Carlos Valdez, Álvaro Fernández, Miguel Amado, Edinson Cavani, Rodrigo López y Sebastián Fernández. Váldez solo jugó otros dos partidos con la celeste, mientras que Amado y López disputaron el último de sus dos partidos con el combinado. Los otros ingresados fueron a la copa, por lo que en ese partido tuvieron minutos 13 de los 23 convocados al Mundial.

Argelia, que también clasificó al torneo del año siguiente y quedó afuera en fase de grupos junto a Eslovenia contra Inglaterra y Estados Unidos, tenía entre sus figuras a Madjid Bougherra, defensa que en ese entonces jugaba en el Rangers escocés, y Abdelkader Ghezzal, delantero del Siena italiano.

La selección africana dominó el partido, aunque no generó mucho peligro contra el arco defendido por un Martín Silva que debutaba en la celeste. Incluso, la más clara de la primera mitad la tuvo Luis Suárez, en una corrida por derecha en la que se sacó a un defensor con un caño y terminó con un fuerte remate que rechazó Lounès Gaouaoui.

En la segunda mitad creció el dominio argelino, ante un combinado de Tabárez que con los cambios no encontró su juego. Sin embargo, a los 77 el partido pudo decantarse a favor de la celeste gracias a un fuerte remate de Bruno Silva que pegó en el travesaño.

Un minuto después, un avance por derecha de la selección africana terminó en los pies de Rafik Saifi, que desde la medialuna del área dejó solo con un pase de primera a Rafik Djebbour, que le rompió el arco a Silva para decretar el 1-0.

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Uruguay venía de perder 4-0 con Brasil y empatar 2-2 con Venezuela en la anterior doble fecha de las Eliminatorias, que lo tenía en una situación complicada. Un mes después de perder con Argelia volvió a caer derrotado con Perú rumbo a la copa, pero levantó con una victoria 3-1 ante Colombia.

En octubre llegaría la recordada victoria contra Ecuador con el gol de Diego Forlán en la hora y la derrota con Argentina en el Centenario que mandó a la celeste al repechaje, en el que los de Tabárez vencieron a Costa Rica por 2-1 en el global y devolvieron a Uruguay a los mundiales después de ocho años, comenzando una racha histórica de cinco torneos consecutivos con presencia.