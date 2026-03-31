La guerra afecta la esperanza de gol de Uruguay: Darwin Núñez se refugia en la selección para demostrar que su instinto goleador

Fuera de la liga saudí por decisión técnica y sin competencia en la Champions de Asia por la guerra en Oriente Medio, Darwin Núñez se refugia en la selección uruguaya para demostrar que su instinto goleador sigue intacto con miras al Mundial 2026.

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Haber quedado fuera del torneo saudí para dar espacio en el Al-Hilal al veterano francés Karim Benzema complicó al 9 de la Celeste.

Y la paralización de la Champions asiática terminó por minar la preparación del exjugador del Liverpool para el Mundial de Norteamérica, que se inicia en dos meses y medio.

"En lo personal estoy bien, físicamente también me siento bien" y feliz "de aprovechar estos días, los entrenamientos, los partidos", dijo Darwin previo al amistoso que Uruguay empató 1-1 el viernes en Wembley ante Inglaterra.

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

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Ben White (81') adelantó a los ingleses y Federico Valverde empató de penal cuando el partido moría (90+4'). Darwin ingresó a los 87 minutos.

El empate fue un bálsamo para la celeste, que este martes enfrentará a Argelia en Turín, en la último partido amistoso antes de que Marcelo Bielsa revele la lista definitiva de convocados para el Mundial.

Antes del partido contra los ingleses, Darwin había reafirmado que su compromiso con el equipo nacional es total, a pesar de que no marca gol con la celeste desde hace casi dos años.

"Yo soy 9, siempre digo, pero estoy a disposición para jugar donde el entrenador decida ponerme", destacó a AUF TV, sin dejar de reconocer que "siempre es bueno para el delantero hacer goles".

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

¿El Mundial de Darwin?

Para Ruben Sosa, exdelantero que participó con Uruguay en el Mundial de Italia 1990, la fase que transita Darwin es común en la carrera de los goleadores.

"Nos pasa a todos cuando no entra la pelota, el arco se achica más y el arquero se agranda", dijo a la AFP el exjugador de Lazio, Inter de Milán y Borussia Dortmund, entre otros.

ruben-sosa-jpg..webp Ruben Sosa en el Parque

Darwin, de 26 años, "no ha jugado muchos partidos, pero se entrenó bien. Para mí (Norteamérica 2026), va a ser su Mundial porque viene descansado y con la rabia esa que genera que todos te reprochen que no haces goles", comentó Sosita, campeón de América con Uruguay en 1987 y 1995.

Sin los goles de Luis Suárez y Edinson Cavani, los dos máximos artilleros históricos de la celeste, Núñez asumió el sitial de heredero.

Pero tras arrancar las eliminatorias a puro gol, Darwin se apagó y luego de anotar ante Bolivia en la fase de grupos de la Copa América 2024 se sumió en una larga fase, que incluyó una sanción de varios partidos, sin marcar tantos.

Y a poco más de 70 días para el arranque del Mundial, el gol sigue sin aparecer.

Valverde, "el comodín" de Bielsa

Dirigido por el Loco Bielsa, Uruguay capeó la crisis desatada por una goleada 5-1 sufrida ante Estados Unidos a fines del año pasado.

federico valverde inglaterra uruguay 20260327 Federico Valverde en el partido ante Inglaterra en Wembley Foto: EFE

Esa dura derrota amenazó con terminar abruptamente con la era Bielsa, quien reconoció que su forma de ser, reservada, por momentos excéntrica, le genera dificultades en el trato con los futbolistas.

Ante Inglaterra, el equipo demostró compromiso total con la causa mundialista pero sigue sin gol. Ante Argelia tendrá el martes otra oportunidad para sumar buenas sensaciones.

En ataque persiste la deuda. ¿Será Darwin la clave en la fórmula de Bielsa para solucionar la falta de gol?

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita, en un Grupo H que completan Cabo Verde y la poderosa España.

Para Sosita, Darwin va a responder con goles en una selección que tiene en Valverde, figura del Real Madrid, a su gran cacique y jugador clave para alimentar con talento el ataque.

"Valverde es el comodín de Uruguay, el referente, el capitán (...) tiene tiro fuera del área, tiene velocidad, tiene una forma física estupenda, podemos pensar que él maneje a Uruguay en el campeonato", destacó Sosa.

Argelia servirá a Bielsa para encontrar el ataque ideal. El entrenador aseguró que tiene "muchas expectativas" cifradas en Darwin, pero advirtió que lleva con "prudencia" el aporte del delantero debido a la falta de rodaje que acumula.

La puerta a la titularidad está entreabierta para Darwin Núñez.

AFP