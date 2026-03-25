"Siempre fue mi ídolo": Darwin Núñez destacó a Luis Suárez, el "orgullo" de que los niños lleven su camiseta de Uruguay y cómo "extraña" el cariño de los hinchas de Liverpool

Darwin Núñez se prepara para volver a jugar con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y en Inglaterra, donde supo ganarse el cariño de los hinchas de Liverpool, su anterior equipo al que defendió antes de pasar a Al Hilal de Arabia Saudita, su actual club al que llegó a mediados de 2025.

El delantero llega sin rodaje luego de que su equipo no lo inscribiera para el campeonato local por la llegada del veterano francés Karim Benzema y la cancelación de partidos debido a la guerra en Oriente Medio.

Por esas “situaciones que se dieron” , según manifestó a AUF TV, fue el primero en arribar a la concentración celeste en Londres, donde Uruguay jugará ante Inglaterra en Wembley este viernes a las 16:45.

“Estoy muy feliz de estar acá de nuevo. Con muchas ganas de ayudar a la selección, que es lo más importante ahora para nosotros. Y bueno, en lo personal estoy bien. Físicamente también me siento bien. Y ahora prepararnos para estos dos amistosos. Primero pensando en el partido de Inglaterra y bueno, tratar de hacer un buen partido”, dijo el atacante.

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La alegría de Darwin Núñez, con nuevo look, en la práctica de la selección uruguaya con la que volverá a jugar luego de varias semanas sin fútbol en su club

Darwin fue el encargado de recibir a los otros convocados en Londres. “Desde el primer día que llegué a la selección, siempre me sentí muy cómodo. Ahora me tocó llegar a mí primero por, bueno, situaciones que se dieron en lo futbolístico. Contento de recibir a mis compañeros, la verdad”, agregó.

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

“Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos y bueno, ahora estamos acá de vuelta. Estamos todos juntos y eso siempre es bueno para el jugador uruguayo estar con su gente”, comentó.

El delantero reconoció que extrañaba a sus compañeros de la selección y “compartir esos momentos de mate, de charla, anécdotas”.

“Hoy estamos acá de nuevo todos juntos y vamos a aprovechar estos días, aprovechar los entrenamientos, los partidos y tratar de hacer lo mejor para llegar bien de cara al Mundial”, agregó.

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El artíguense también manifestó que extraña el cariño de los hinchas de Liverpool.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates after scoring the equalising goal during the English Premier League football match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, north west England on March 8, 2025. Paul ELLIS / AFP Festejo de Darwin Núñez ante Southampton AFP

“Te miento si digo que no los extraño. La verdad que ellos a mí me hicieron sentir muy bien y a mi familia también. Momentos difíciles que pasé en lo personal, la gente siempre me brindó ese cariño, ese apoyo y eso para mí fue muy importante y obviamente que yo a Liverpool lo extraño”, expresó.

Consultado por cuáles han sido los clubes en los que se sintió mejor como atacante, respondió: “Siempre digo que mi mejor año en lo futbolístico fue en Almería. Y después el segundo año en Benfica, que ahí hice la temporada, me fue bien, hice 35 goles, en Champions también me fue muy bien, y creo que fueron esos dos años donde estaba en mi mejor momento”.

Además, repasó en qué puesto se siente mejor. “Yo soy 9, siempre digo, pero estoy a disposición para jugar donde el entrenador decida ponerme, tratar de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo, pelear todos los partidos, luchar con los centrales. Y claro, siempre es bueno para el delantero también hacer goles, pero en lo que pueda voy a ayudar al equipo, jugando de 9 o por afuera, siempre voy a tratar de hacerlo mejor”.

20240627 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Darwin Nuñez of Uruguay greets teammate Luis Suarez in a substitution during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, N Luis Suárez y Darwin Núñez Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Por último, el delantero dijo sentir “orgullo” al ver que niños lleven la camiseta de Uruguay con su número y nombre en la espalda.

“Orgullo, porque cuando uno era chico, uno veía por la tele a Luis (Suárez). En mi caso, Luis, hoy en día, siempre fue mi ídolo. Siempre lo digo, a él se lo digo también, y hoy en día me toca llevar la 9 y veo a niños con la número 9 y con mi nombre, y eso a mí me llena de felicidad y orgullo”.