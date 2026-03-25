"Siempre fue mi ídolo": Darwin Núñez destacó a Luis Suárez, el "orgullo" de que los niños lleven su camiseta de Uruguay y cómo "extraña" el cariño de los hinchas de Liverpool
"Ellos a mí me hicieron sentir muy bien y a mi familia también", dijo Darwin Núñez sobre los hinchas de Liverpool
25 de marzo de 2026 10:34 hs
Darwin Núñez en la previa de Inglaterra vs Uruguay
AUF TV
Darwin Núñez se prepara para volver a jugar con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y en Inglaterra, donde supo ganarse el cariño de los hinchas de Liverpool, su anterior equipo al que defendió antes de pasar a Al Hilal de Arabia Saudita, su actual club al que llegó a mediados de 2025.
Por esas “situaciones que se dieron”, según manifestó a AUF TV, fue el primero en arribar a la concentración celeste en Londres, donde Uruguay jugará ante Inglaterra en Wembley este viernes a las 16:45.
“Estoy muy feliz de estar acá de nuevo. Con muchas ganas de ayudar a la selección, que es lo más importante ahora para nosotros. Y bueno, en lo personal estoy bien. Físicamente también me siento bien. Y ahora prepararnos para estos dos amistosos. Primero pensando en el partido de Inglaterra y bueno, tratar de hacer un buen partido”, dijo el atacante.
Darwin fue el encargado de recibir a los otros convocados en Londres. “Desde el primer día que llegué a la selección, siempre me sentí muy cómodo. Ahora me tocó llegar a mí primero por, bueno, situaciones que se dieron en lo futbolístico. Contento de recibir a mis compañeros, la verdad”, agregó.
“Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos y bueno, ahora estamos acá de vuelta. Estamos todos juntos y eso siempre es bueno para el jugador uruguayo estar con su gente”, comentó.
El delantero reconoció que extrañaba a sus compañeros de la selección y “compartir esos momentos de mate, de charla, anécdotas”.
“Hoy estamos acá de nuevo todos juntos y vamos a aprovechar estos días, aprovechar los entrenamientos, los partidos y tratar de hacer lo mejor para llegar bien de cara al Mundial”, agregó.
Liverpool, sus mejores momentos y Luis Suárez
El artíguense también manifestó que extraña el cariño de los hinchas de Liverpool.
“Te miento si digo que no los extraño. La verdad que ellos a mí me hicieron sentir muy bien y a mi familia también. Momentos difíciles que pasé en lo personal, la gente siempre me brindó ese cariño, ese apoyo y eso para mí fue muy importante y obviamente que yo a Liverpool lo extraño”, expresó.
Consultado por cuáles han sido los clubes en los que se sintió mejor como atacante, respondió: “Siempre digo que mi mejor año en lo futbolístico fue en Almería. Y después el segundo año en Benfica, que ahí hice la temporada, me fue bien, hice 35 goles, en Champions también me fue muy bien, y creo que fueron esos dos años donde estaba en mi mejor momento”.
Además, repasó en qué puesto se siente mejor. “Yo soy 9, siempre digo, pero estoy a disposición para jugar donde el entrenador decida ponerme, tratar de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo, pelear todos los partidos, luchar con los centrales. Y claro, siempre es bueno para el delantero también hacer goles, pero en lo que pueda voy a ayudar al equipo, jugando de 9 o por afuera, siempre voy a tratar de hacerlo mejor”.
Por último, el delantero dijo sentir “orgullo” al ver que niños lleven la camiseta de Uruguay con su número y nombre en la espalda.
“Orgullo, porque cuando uno era chico, uno veía por la tele a Luis (Suárez). En mi caso, Luis, hoy en día, siempre fue mi ídolo. Siempre lo digo, a él se lo digo también, y hoy en día me toca llevar la 9 y veo a niños con la número 9 y con mi nombre, y eso a mí me llena de felicidad y orgullo”.