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Impacto en el fútbol inglés: Mohamed Salah, amigo y excompañero de Darwin Núñez, anunció que tras casi 10 años se va de Liverpool

El egipcio, de 33 años, dejará a los reds luego de convertirse en el máximo ídolo de la institución en estos tiempos

24 de marzo de 2026 19:14 hs
Darwin Núñez volvió muy feliz a la práctica de Liverpool junto a Mohamed Salah

Darwin Núñez volvió muy feliz a la práctica de Liverpool junto a Mohamed Salah

El astro egipcio Mohamed Salah, amigo y excompañero de Darwin Núñez cuando jugaron juntos en Liverpool, anunció este martes que dejará a la institución de Anfield Road a partir de la próxima temporada.

Se trata nada menos que del tercer máximo goleador histórico del conjunto inglés, quien anunció que llegó “a un acuerdo”, según para interrumpir el contrato que vencía en 2027, según anunció el club.

De esa manera, deja un tremendo legado de nueve temporadas en Liverpool.

La despedida de Salah de Liverpool

"Lamentablemente, llegó el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré de Liverpool al final de esta temporada", anunció Mohamed Salah de 33 años, a través de un video publicado en sus cuentas oficiales en las que es seguido por más de 85 millones de usuarios.

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El egipcio volvió a Inglaterra a mitad de 2017 procedente de Roma de Italia a cambio de 42 millones de euros (US$ 48 millones). Levantó nueve títulos gracias a sus trofeos conseguidos en Premier League (2), Copa de la Liga (2), Champions League (1), Mundial de Clubes (1), Supercopa de Europa (1), FA Cup (1) y Community Shield (1).

Hasta el momento, Salah lleva anotados 255 goles en 435 partidos con los reds.

Los únicos que lo superan en la estadística goleadora de Liverpool son los emblemáticos Ian Rush (346) y Roger Hunt (285).

Así se despidió Mohamed Salah en sus redes:

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