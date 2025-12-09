Mohamed Salah y Darwin Núñez pueden volver a coincidir: fondo saudita propietario de Al Hilal y otros clubes harán "todo lo posible" para ficharlo tras su conflicto con Liverpool

Arabia Saudita hará "todo lo posible" para atraer a la estrella egipcia Mohamed Salah , en conflicto con Liverpool, indicó este martes a la AFP una fuente del Fondo de Inversión Pública (PIF) del reino, donde ya juegan varias estrellas del fútbol, lideradas por Cristiano Ronaldo y entre las que está su excompañero en Anfield Darwin Núñez .

"Estamos siguiendo de cerca la situación de Salah", indicó bajo condición de anonimato la fuente informada sobre el caso, en relación al conflicto entre el extremo egipcio y su club, el Liverpool.

Añadió que la rica monarquía del Golfo desea atraer a Salah en enero, durante la próxima ventana de fichajes.

bl - eur - c1 - liverpool - training - salah Liverpool, United Kingdom Foto porPAUL ELLIS / AFP Foto por PAUL ELLIS / AFP Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) attends a team training session at their training ground in Kirkby, Live

"Creemos que existe la posibilidad de un traspaso , ya sea en forma de cesión o de compra", precisó esta fuente del PIF.

"Aún no hay negociaciones ni discusiones directas con el club, pero un movimiento se llevará a cabo a su debido tiempo", añadió la fuente del PIF, que posee el 75% de las acciones de los clubes Al-Hilal, donde juega Darwin Núñez, ex Liverpool, Al-Nassr, Al-Ahli y Al-Ittihad.

Pero el interés por el capitán de la selección egipcia va más allá de estos clubes: Al-Qadisiyah, propiedad del gigante petrolero saudita Aramco, donde juega Nahitan Nández, también sigue su caso, según la fuente, que mencionó "una competencia dentro de la liga saudita para fichar a Salah".

darwinn-jpg..webp Darwin Núñez y Mohamed Salah

Las tensiones entre el delantero y su club aumentaron tras el anuncio el lunes de su exclusión de la lista de 19 jugadores convocados por el entrenador neerlandés Arne Slot para enfrentarse al Inter en Milán.

Salah había acusado el sábado a la dirección del Liverpool de haberlo "traicionado", refiriéndose a una relación rota con Slot después de haber sido relegado al banquillo en los últimos tres partidos.

A Slot le preguntaron el lunes en rueda de prensa si Salah podría haber jugado su último partido con los Reds: "No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios".

20241124 FBL - ENG - PR - SOUTHAMPTON - LIVERPOOL Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) celebrates with Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez after scoring his team second goal during the English Premier League football match between Darwin Núñez y Mohamed Salah Foto: Justin Tallis / AFP

Con Liverpool, el delantero de 33 años ha alcanzado el estatus de leyenda viva con sus 250 goles en 420 partidos, el título de la Liga de Campeones en 2019 y sus dos trofeos de la Premier League (2020 y 2025).

Tras no viajar con el equipo inglés a Milán, Salah se ejercitó este martes en el centro de entrenamiento del Liverpool, publicando una imagen en el gimnasio en sus redes sociales.

