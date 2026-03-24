La alegría de Darwin Núñez, con nuevo look, en la práctica de la selección uruguaya con la que volverá a jugar luego de varias semanas sin fútbol en su club

Darwin Núñez fue el primer jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en llegar a Londres en la convocatoria para los amistosos ante Inglaterra y Argelia, en los que espera volver a hacer fútbol, tras varias semanas sin actividad en su club.

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El delantero de Al Hilal de Arabia Saudita no forma parte del plantel de su club para la competencia local saudí, por decisión del equipo tras la llegada del ex Real Madrid Karim Benzemá , y solo está habilitado para jugar por la Liga de Campeones de Asia.

Por eso, por el torneo local jugó por última vez el pasado 2 de febrero, mientras que por la Champions asiática, con menos actividad, disputó su último juego el 16 de febrero .

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

Darwin llegará a un mes y 11 días sin partidos cuando el próximo viernes 27 Uruguay se mida ante Inglaterra en Wembley (16:45 horas), escenario que conoce muy bien por sus visitas con Liverpool, su exequipo.

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El atacante disfrutó de las prácticas de la celeste en Londres, donde se lo vio con nuevo look al lucir un arito en cada oreja, además de la nueva indumentaria naranja del combinado.

La celeste enfrentará el viernes a Inglaterra en Wembley y cuatro días después viajará a Turín para disputar un segundo juego preparatorio ante Argelia.

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

Frente estas selecciones, que también estarán en el Mundial de Norteamérica, Bielsa comenzará a definir el plantel que debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el arranque del Grupo H de la Copa del Mundo.

Cabo Verde y la poderosa España serán los otros dos rivales uruguayos en la primera ronda.