Gustavo Poyet opinó sobre la salida del uruguayo de Liverpool: "Darwin Núñez aspiraba a ser el número 9 y nunca lo logró"

El uruguayo Gustavo Poyet, quien jugó años en Chelsea y luego en Tottenham Hotspur de Inglaterra, cree que e Liverpool extraña la presencia de Darwin Núñez esta temporada, pero reconoce por qué el club permitió la salida del delantero en agosto pasado.

El exfutbolista de Peñarol y actual de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, fichó por Al-Hilal de Arabia Saudita por una cifra cercana a los 75 millones de euros (US$ 87 millones), y tras un buen comienzo, quedó fuera de la lista para jugar en los torneos locales tras la llegada de Karim Benzema y solo puede jugar la Champions League de Asia

Mientras tanto, Liverpool tiene problemas para encontrar opciones en ataque, con Alexander Isak y Jayden Danns lesionados. Los reds se vieron obligados a depender exclusivamente de Hugo Ekitike durante casi tres meses.

Las desafortunadas situaciones del equipo llevaron a sugerir que Liverpool debería haber retenido a Núñez, pero Poyet cree que el momento para que el jugador de 26 años se marchara en agosto, era el adecuado.

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Lo que dijo Poyet sobre Darwin Núñez

“Para ser honesto, no me sorprendió. Al principio, en el club, parecía que iba a ser el número 9”, declaró Gustavo Poyet a Liverpool.com.

Y añadió: “Luego entraba y salía, e incluso jugó algunos partidos por la izquierda. Y luego, cuando cambió de entrenador, uno piensa que es el momento, pero no. Después de ganar la liga y alcanzar ciertos niveles, uno dice: ‘Bien, logré lo que he logrado aquí, y es hora de ir a una nueva liga en Arabia Saudita’”.

Darwin Núñez solo fue titular en un partido de la Premier League en la segunda mitad de la temporada pasada, ya que Arne Slot solía optar por un extremo, Luis Díaz, como número 9 en lugar del exjugador de Benfica.

Poyet, quien conoció a Núñez en el campo de entrenamiento de Liverpool durante su etapa como seleccionador de Grecia, afirmó que el apasionado delantero no era apto para un rol de suplente.

000-33ul72r-jpg..webp Gustavo Poyet

“Darwin aspiraba a ser el número 9. Y nunca lo logró. Por eso, resultaba un poco frustrante, sobre todo cuando iba a la selección nacional y no estaba en la forma física deseada por la falta de partidos", indicó.

Según explicó, “los jugadores conocen su posición en el equipo. Hay quienes juegan a partes iguales y se sienten bien porque se sienten parte del equipo y porque conocen su posición y la aceptan”.

“A otros no les gusta la situación del 50-50 y quieren jugar. Eso es algo que se crea entre la relación con el entrenador o el cuerpo técnico y el jugador. Eso determina si los jugadores pasan más tiempo sin jugar o no", dijo Poyet.

A su vez, sostuvo: “Pensé que Darwin llegó a un punto en el que quería jugar, y probablemente ahora, en retrospectiva, Liverpool hubiera podido contar con él por la cantidad de partidos, las lesiones y la importancia del juego, pero eso ya no es así".

“Su impulso lo llevó a Arabia Saudita, supongo, con su contrato y la posibilidad de jugar. Tomó esa decisión, que para mí fue interesante. No digo que fuera correcta o incorrecta porque es un asunto familiar, pero tuvo muy mala suerte con la situación de Benzema", expresó.

Y finalizó: “Ahora no puede jugar en la liga, así que eso lo retrasó un poco en una de las decisiones principales sobre adónde ir”.