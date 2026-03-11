Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Tras un mes sin jugar y mientras se prepara para volver a jugar el 27 con la selección uruguaya, Darwin Núñez anotó un golazo en la práctica de Al-Hilal; mirá el video

El delantero ex Peñarol se hizo viral en las redes sociales por su anotación y quiere volver ya al fútbol

11 de marzo 2026 - 12:48hs

Darwin Núñez cuenta las horas y los días para volver a poder jugar al fútbol luego de que Al-Hilal lo bajara de la lista para poder alternar en todas las competencias locales de Arabia Saudita tras la contratación de Karim Benzema, por lo que solo puede jugar por la Champions League de Asia.

Mientras tanto, el ex Peñarol es uno de los futbolistas por los que están interesados Chelsea y Newcastle United de Inglaterra, y en las últimas horas también se sumaron los intereses de Atlético de Madrid de España y Juventus de Italia.

Darwin Núñez permanece en Arabia Saudita, pese a las bombas que cayeron en la embajada de Estados Unidos en la ciudad en la que vive.

El problema principal que atraviesa Darwin Núñez es que está impedido de jugar.

Lo iba a hacer el martes 3 de marzo y este martes 10 ante Al-Sadd de Qatar por la Champions League de Asia, pero la Confederación Asiática de Fútbol suspendió la actividad por el enfrentamiento bélico en Medio Oriente, por lo que ahora deberá esperar al 27 de marzo para jugar con la selección uruguaya en Wembley contra Inglaterra.

Un mes sin jugar y un golazo en la práctica

El último partido que pudo jugar Darwin Núñez con su equipo, Al-Hilal, fue antes del conflicto bélico de Medio Oriente, y enfrentó a Al.Whada de Emiratos Árabes Unidos-

Ganaron de locales el partido de vuelta por 2-1 con dos goles del uruguayo.

Ese encuentro se disputó al pasado 16 de febrero, por lo que prácticamente pasó un mes del mismo, y desde allí, el artiguense no volvió a jugar.

En las últimas horas, Al-Hilal mostró un golazo de Darwin Núñez en la práctica, tras eludir en velocidad a un compañero y definir fuerte abajo.

Así, su equipo formado por compañeros, le ganó al rival (con otros compañeros) y el uruguayo festejó el gol con mucho énfasis.

El próximo encuentro del delantero será el 27 de marzo contra Inglaterra en Wembley por el primero de los dos partidos celestes en la fecha FIFA de marzo.

