Ni media hora ni 60 minutos: definen cuándo y el tiempo exacto que debe durar una siesta

La cronobióloga, investigadora y doctora en Fisiología por la Universidad de Murcia, María Ángeles Bonmatí, precisó cuánto tiempo debe durar una siesta y por qué el cuerpo tiende a la somnolencia después del mediodía.

La especialista en sueño descartó una extensión de 60 minutos, ya que un descanso corto "puede ayudar a mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo durante el resto del día".

"La siesta le da la vuelta momentáneamente al reloj de arena y reduce de manera transitoria esa necesidad por dormir”, amplió, conforme a un artículo publicado en El Tiempo .

Según señaló María Ángeles Bonmatí, se recomienda que la siesta no dure más de 30 minutos, ya que extenderla en el tiempo “podrían interferir con el sueño nocturno”.

En relación al momento más oportuno para hacerla y las somnolencias después del mediodía, la especialista en sueño explicó que el organismo humano presenta una predisposición natural a descansar durante la tarde. “Estamos fisiológicamente predispuestos a la siesta”, afirmó.

En esa línea, Bonmatí detalló que la disminución de energía que muchas personas experimentan en las primeras horas de la tarde está relacionada con el ritmo circadiano, ya que "a esa hora del día suele bajar”.

“Esa somnolencia suele potenciarse debido al proceso de digestión”, agregó.

Para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el sueño se vuelve más profundo cuanto más tiempo se duerme, lo que puede generar una inercia del sueño: una sensación de aturdimiento y somnolencia al despertar.

Para ello, se insta a seguir los siguientes parámetros de recomendaciones generales:

Siesta corta (15-30 minutos): aumenta la alerta y mejora el estado de ánimo sin afectar el sueño nocturno.

Siesta larga (90 minutos): permite completar un ciclo de sueño, incluyendo la fase REM, lo que puede ser beneficioso para la consolidación de la memoria.

Siesta intermedia (40-60 minutos): puede inducir un sueño profundo y provocar aturdimiento al despertar.

¿Cuáles son los diferentes tipos de siestas?

Las siestas pueden clasificarse de varias maneras, como por su duración y la función que cumplen.

Tanto las cortas, que suelen durar entre 15 y 30 minutos, como las siestas más largas, de unos 90 minutos, pueden ser eficaces para promover la vigilia, aunque los expertos suelen recomendar siestas más cortas.

Las siestas de más de media hora, en tanto, pueden causar somnolencia o desorientación al despertar, lo que se conoce como inercia del sueño.

Siesta energética

Siesta rápida es una siesta breve, que generalmente dura entre 10 y 20 minutos.

Siesta de recuperación

La siesta de recuperación, o siesta de reemplazo, es un período de sueño diurno que compensa el sueño nocturno perdido.

Siesta proactiva

Este tipo de siesta planificada suele ser más larga que una siesta rápida y, a menudo, puede durar varias horas.