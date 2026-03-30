Uruguay vs Argelia: día, hora, estadio, probable equipo y donde ver el último partido de la selección de Marcelo Bielsa en Europa previo al Mundial 2026

La selección uruguaya y la de Argelia se enfrentarán en Italia este martes 31 de marzo de 2026 a la hora 15.30 de Uruguay en el marco de la fecha FIFA y como último partido de preparación de exigencia para el plantel que dirige Marcelo Bielsa previo al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

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El combinado celeste vuelve a jugar en Europa, luego del empate 1-1 ante Inglaterra , el viernes en Wembley (Londres).

El partido de este martes se jugará en Turín (Italia), ciudad a la que Uruguay llegó este lunes, y será el primero que el entrenador argentino dirige con Uruguay ante una selección africana .

También el del pasado viernes ante Inglaterra fue el primero de Bielsa ante un combinado europeo.

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Argelia, que disputará el Mundial, jugará en el Grupo J con Argentina, Jordania y Austria.

Uruguay integra el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Dónde ver Argelia vs Uruguay: cable, streaming y TV abierta

El partido del martes se podrá ver por cable, streaming y TV abierta.

En los cables se estará en todos los cableoperadores del país.

En televisión abierta en Canal 5 (que también tendrá el Mundial 2026).

Por streaming en AntelTV y en Youtube de AUFTV (con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín).

Probable equipo de Uruguay para enfrentar a Argelia

El probable equipo de Uruguay para el partido de este martes ante Argelia: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.