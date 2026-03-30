Uruguay vs Argelia: día, hora, estadio, probable equipo y donde ver el último partido de la selección de Marcelo Bielsa en Europa previo al Mundial 2026

La selección uruguaya y la de Argelia se enfrentarán en Italia este martes 31 de marzo de 2026 a la hora 15.30 de Uruguay en el marco de la fecha FIFA y como último partido de preparación de exigencia para el plantel que dirige Marcelo Bielsa previo al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.
El combinado celeste vuelve a jugar en Europa, luego del empate 1-1 ante Inglaterra, el viernes en Wembley (Londres).
El partido de este martes se jugará en Turín (Italia), ciudad a la que Uruguay llegó este lunes, y será el primero que el entrenador argentino dirige con Uruguay ante una selección africana.
También el del pasado viernes ante Inglaterra fue el primero de Bielsa ante un combinado europeo.
Argelia, que disputará el Mundial, jugará en el Grupo J con Argentina, Jordania y Austria.
Uruguay integra el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.
Dónde ver Argelia vs Uruguay: cable, streaming y TV abierta
El partido del martes se podrá ver por cable, streaming y TV abierta.
En los cables se estará en todos los cableoperadores del país.
En televisión abierta en Canal 5 (que también tendrá el Mundial 2026).
Por streaming en AntelTV y en Youtube de AUFTV (con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín).
Probable equipo de Uruguay para enfrentar a Argelia
El probable equipo de Uruguay para el partido de este martes ante Argelia: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.