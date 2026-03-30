Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSO

Uruguay vs Argelia: día, hora, estadio, probable equipo y donde ver el último partido de la selección de Marcelo Bielsa en Europa previo al Mundial 2026

La selección uruguaya, que el viernes empató 1-1 ante Inglaterra, cierra su agenda de la fecha FIFA de marzo con un partido ante Argelia

30 de marzo de 2026 21:20 hs
Federico Valverde de Uruguay ante Jordan Henderson de Inglaterra

Federico Valverde de Uruguay ante Jordan Henderson de Inglaterra

FOTO: AFP

La selección uruguaya y la de Argelia se enfrentarán en Italia este martes 31 de marzo de 2026 a la hora 15.30 de Uruguay en el marco de la fecha FIFA y como último partido de preparación de exigencia para el plantel que dirige Marcelo Bielsa previo al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

El partido de este martes se jugará en Turín (Italia), ciudad a la que Uruguay llegó este lunes, y será el primero que el entrenador argentino dirige con Uruguay ante una selección africana.

También el del pasado viernes ante Inglaterra fue el primero de Bielsa ante un combinado europeo.

Un trabajo de tres años y un final cerrado: la lista de 26 futbolistas de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Sergio Rochet vuelve al arco y Federico Viñas liderará el ataque: el probable equipo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya ante Argelia

Argelia, que disputará el Mundial, jugará en el Grupo J con Argentina, Jordania y Austria.

Uruguay integra el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Dónde ver Argelia vs Uruguay: cable, streaming y TV abierta

El partido del martes se podrá ver por cable, streaming y TV abierta.

En los cables se estará en todos los cableoperadores del país.

En televisión abierta en Canal 5 (que también tendrá el Mundial 2026).

Por streaming en AntelTV y en Youtube de AUFTV (con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín).

Probable equipo de Uruguay para enfrentar a Argelia

El probable equipo de Uruguay para el partido de este martes ante Argelia: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

Las más leídas

Impacto en Argentina: la Justicia procesó y embargó al presidente de AFA, Claudio Tapia y al tesorero Toviggino en la causa por retención indebida de aportes

El desesperado pedido de Sebastián Morquio, exjugador de Nacional: "Estamos muy complicados, necesitamos que nos ayuden"

La imagen de Emanuel Gularte que llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo en medio de su lesión; mirá las bajas de Peñarol en defensa

Mirá la insólita razón por la que se postergó para la noche de este lunes el partido Cerro Largo vs Danubio por el Torneo Apertura

Temas

Uruguay selección uruguaya Amistoso fecha FIFA Marcelo Bielsa Argelia Mundial 2026

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos