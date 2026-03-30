Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSO

Uruguay vs Argelia: el hijo de una leyenda de Francia y excompañero de Federico Valverde que jugará ante la selección de Marcelo Bielsa

El equipo africano tiene en su probable alineación al hijo de una leyenda de la selección francesa

30 de marzo de 2026 11:30 hs
Luca Zidane en la selección de Argelia en la Copa África

Luca Zidane en la selección de Argelia en la Copa África

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se enfrentará este martes (15:30 horas) con Argelia en un amistoso de preparación de ambos equipos para el Mundial 2026, encuentro que se jugará en el Juventus Stadium de Turín, Italia.

El equipo africano tiene en su probable alineación al hijo de una leyenda de la selección francesa, quien supo enfrentar a Uruguay y ser compañero de uruguayos justamente en la Juve.

Se trata de Luca Zidane, golero de la selección de Argelia, quien es hijo del icono del fútbol francés Zinedine Zidane.

Luca Zidane en la selección de Argelia
Luca Zidane en la selección de Argelia

Luca Zidane en la selección de Argelia

La historia de Luca Zidane

Criado en España, Luca Zidane brilló en la pasada Copa de África defendiendo el arco de Argelia.

La foto de los jugadores de la selección uruguaya, paseando por Londres, previo a su viaje a Italia para enfrentar este martes a Argelia por fecha FIFA

¿Chau Mundial 2026? Palmeiras confirmó rotura de ligamentos en el tobillo de Joaquín Piquerez y el lateral de la selección uruguaya será intervenido

Luca, de 27 años, mantuvo su arco a cero en los partidos de grupo contra Sudán y Burkina Faso, antes de ser reservado frente a Guinea Ecuatorial. Fue titular de nuevo para el duelo de octavos contra la República Democrática del Congo y volvió a terminar imbatido en una dramática victoria 1-0 en la prórroga.

Su padre Zinedine fue a cada partido que su hijo disputó en el torneo de Marruecos con los Zorros del Desierto.

"Es especial cuando tu familia viene a verte", dijo el arquero, formado en Real Madrid, donde fue compañero de Federico Valverde, a quien dirigió Zidane padre, y que ahora juega en Granada, en la segunda división española, donde es compañero de Gonzalo Petit.

d49e0bd2f761863c55975c9b6a792727c169c0bc.webp
Valverde escucha a Zidane, quien dejó de ser DT del Real Madrid
Valverde escucha a Zidane, quien dejó de ser DT del Real Madrid

Nacido en Francia, Luca representó a su país de nacimiento hasta en cinco categorías inferiores.

Según las normas de la FIFA, podía también jugar para España o Argelia, donde nacieron sus abuelos maternos y paternos respectivamente.

El año pasado se decantó por Argelia, debutando en una victoria en la clasificación para el Mundial 2026 sobre Uganda en noviembre y, cuando una lesión dejó fuera de la Copa de África al titular Alexis Guendouz, Zidane se convirtió en titular.

"Estoy orgulloso de representar a Argelia y jugar la Copa de África. Es una gran experiencia", dijo a los periodistas.

0028983783.webp
Luca Zidane es el tercer portero del Real Madrid.
Luca Zidane es el tercer portero del Real Madrid.

Seguido con lupa desde que era un niño, como sus tres hermanos, la presencia de Luca en el equipo argelino generó mucho ruido antes del torneo africano

"Su apellido pesa mucho"

"Es como todo el mundo, como todos los jugadores. Se ha integrado bien, lo hemos integrado bien. Es nuevo, no se complica, intenta entregarse al máximo por el equipo. Y no creo que preste mucha atención al ruido", aseguró el capitán argelino Riyad Mahrez, de 34 años, antes de admitir: "Bueno, es verdad que su apellido pesa mucho".

El guardameta se ha ceñido al guion mediático desde su primera convocatoria. "Estoy muy contento de estar aquí. Es un orgullo para mí y lo daré todo al 100% para que el pueblo argelino esté orgulloso", dijo entonces.

42b08f79f3c77f320599f793314b868812fd6631.webp
Pese a que parece gol de Suárez ante el arquero de Rayo Vallecano, Luca Zidane, la pelota no entrará
Pese a que parece gol de Suárez ante el arquero de Rayo Vallecano, Luca Zidane, la pelota no entrará

Luca se convirtió en potencial internacional argelino el 19 de setiembre pasado, cuando la FIFA aprobó su cambio de nacionalidad deportiva.

Zidane posa con el libro "Hasta la última gota"
Zidane posa con el libro
Zidane posa con el libro "Hasta la última gota"

"Toda mi familia está orgullosa de mí y me apoya en todas mis decisiones. Mi abuelo está contento de que esté con Argelia", declaró Luca, que se convirtió en arquero porque de niño su padre y su hermano mayor Enzo, a quien Zidane llamó así por Francescoli, lo colocaban en ese puesto durante los partidos de fútbol en familia.

Hijo del mejor centrocampista de la historia de los Bleus, francés criado en España, Luca Zidane tiene en el horizonte jugar el Mundial 2026, una competición que su padre ganó con Francia en 1998 marcando dos inolvidables goles de cabeza a Brasil en la final (3-0).

0026852909.webp
Zinedine Zidane levanta la copa en 1998.
Zinedine Zidane levanta la copa en 1998.

Argelia viene de golear 7-0

Argelia afrontará el amistoso ante Uruguay impulsado por una espectacular victoria por 7-0 frente a Guatemala, en el que el golero de los africanos fue Melvin Mastil.

Liderado por el exdelantero de Manchester City Riyad Mahrez, el equipo dirigido por Vladimir Petkovic podría tener cambios y dar ingreso a futbolistas como Luca Zidane, Ibrahim Maza o Fares Chaibi, habituales titulares durante la última Copa de África.

0003589691.webp
Riyad Mahrez, el crack de Leicester
Riyad Mahrez, el crack de Leicester

De esta forma, ambos equipos sumarán otros 90 minutos en el marco de su preparación para un Mundial en el que la celeste se estrenará el 15 de junio frente a Arabia Saudita y los africanos lo harán un día después ante Argentina.

Tras estos partidos, Uruguay se medirá por el Grupo H con Cabo Verde y España, mientras que Argelia jugará por el Grupo J con Jordania y Austria.

El probale equipo de Argelia para este martes en Turín es con Luca Zidane; Achref Abada, Zineddine Belaid, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Yacine Titraoui, Hossem Aouar, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chabi y Amine Gouiri.

Con base en AFP y EFE

Las más leídas

Peñarol 1-2 Racing: los de Sayago ganaron en el Campeón del Siglo, quedaron como líderes del Apertura y generaron dudas en los carboneros para lo que se le viene

La llamativa y sorpresiva ausencia en la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido de Peñarol ante Racing de hoy por el Torneo Apertura

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura y dónde verlo?

La imagen de Emanuel Gularte que llamó la atención en su llegada al Campeón del Siglo en medio de su lesión; mirá las bajas de Peñarol en defensa

Temas

Uruguay Argelia Federico Valverde selección uruguaya

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos