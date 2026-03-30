¿Chau Mundial 2026? Palmeiras confirmó rotura de ligamentos en el tobillo de Joaquín Piquerez y el lateral de la selección uruguaya será intervenido

La lesión del lateral izquierdo de la selección uruguaya , Joaquín Piquerez , fue más grave de los reportado en un primer momento, según comunicó su club, Palmeiras de Brasil, que le hizo un chequeo este domingo y está muy comprometida su presencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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El futbolista se lesionó en el partido ante Inglaterra en Wembley el pasado viernes y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo.

Este lunes por la mañana, Palmeiras emitió un parte médico sobre el estado del lateral uruguayo.

“Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley”, dice el reporte.

El dolor de Joaquin Piquerez de Uruguay ante Inglaterra por su lesión de tobillo

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Además, se informó que el jugador deberá ser operado.

“En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación”, dice el comunicado.

¿Se pierde el Mundial 2026?

La lesión de Piquerez lo deja muy comprometido de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el 11 de junio.

joaquin piquerez tino livramento inglaterra uruguay 20260327 Tino Livramento contra Joaquín Piquerez en el partido entre Inglaterra y Uruguay Foto: EFE

Es que los tiempos de recuperación para este tipo de lesiones son muy justos con el plazo que tiene la selección uruguaya de cara al torneo, para el que faltan 73 días, poco más de dos meses.

Por el momento, ni la selección uruguaya ni Palmeiras estimaron el tiempo de recuperación que tendrá Piquerez.

A la espera de la confirmación de la estimación oficial, un médico consultado por Referí estimó un plazo de recuperación de dos meses para ese tipo de operaciones, aunque aclaró que ese plazo se puede extender y depende de cada deportista.

Joaquín Piquerez en conferencia de prensa Joaquín Piquerez en conferencia de prensa

El portal GloboEsporte de Brasil informó que en Palmeiras, a pesar de la cirugía, confían en que el lateral tiene posibilidades de estar en el Mundial 2026.

También indicaron que la decisión de la operación tuvo, entre otros motivos, la voluntad de Piquerez, quien quiere recuperarse lo antes posible para intentar llegar a la Copa del Mundo.

El comunicado de la selección uruguaya este sábado

Tras el partido ante Inglaterra, Piquerez fue liberado por la selección uruguaya este sábado 28 para volver a Brasil.

El informe médico de la celeste se refirió en un primer momento a la lesión del jugador como un "traumatismo en su tobillo", por lo que "en coordinación" con Palmeiras viajaba a San Pablo para "realizar la recuperación".

Este lunes, el reporte del club reveló una lesión de magnitud del futbolista.