Italia y Lewandowski por el último tren al Mundial 2026; mirá los cuatro partidos definitorios de la repesca europea que se juegan este martes

Mundial 2026 o desastre nacional: Europa concede el martes (todos los partidos a las 15:45 horas ) sus cuatro últimos boletos al torneo de Norteamérica, con cuatro finales de repesca en las que destaca la de Italia , gran ausente en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, en Bosnia.

El otro punto caliente del día estará en Solna, en las afueras de Estocolmo, donde la Suecia de Viktor Gyökeres se juega uno de los boletos ante la Polonia del veterano Robert Lewandowski .

En los otros dos pulsos, Turquía y Dinamarca parten en principio como favoritas en sus respectivas visitas a Kosovo y la República Checa.

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Justo después de ganar a Irlanda del Norte (2-0) el jueves en su semifinal, los jugadores de Italia fueron grabados celebrando el triunfo bosnio por penales ante Gales, que estaban siguiendo por televisión.

Italy's team manager Gianluigi Buffon and Italy's coach Gennaro Gattuso pose ahead of the 2026 FIFA World Cup and European Play-Off draw and Play-Off Tournament draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI El team manager de Italia, Gianluigi Buffon, y Gennaro Gattuso, DT de Italia Foto: AFP

"No hemos faltado el respeto a nadie, ni a Bosnia, ni a los bosnios, todos somos personas correctas", se defendió el sábado Federico Dimarco, uno de los implicados en ese festejo, que evidenciaba que los integrantes de la Azzurra preferían enfrentarse a Bosnia que a Gales por considerar que era un rival más asequible.

Para Italia, un tetracampeón mundial traumatizado por caer en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, perderse el gran torneo del fútbol por tercera vez consecutiva sería una enorme tragedia, por lo que la presión en Zenica será máxima.

Bosnia, por su parte, solo ha jugado anteriormente un Mundial desde su independencia, el de Brasil 2014.

Ruta B: Suecia-Polonia

(El ganador irá al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez)

Viktor Gyökeres, autor de un triplete para Suecia el jueves para ganar a Ucrania, y Robert Lewandowski, decisivo con un gol de cabeza para iniciar la remontada de Polonia ante Albania, se preparan ahora para un pulso apasionante de pronóstico incierto en Solna.

LONDON (United Kingdom), 21/10/2025.- Jose Maria Gimenez (R) of Atletico Madrid in action against Viktor Gyokeres (L) of Arsenal during the UEFA Champions League league phase match between Arsenal FC and Atletico Madrid, in London, Britain, 21 October 202 José María Giménez y Viktor Gyokeres Foto: EFE

Gyökeres está viviendo la gran temporada del Arsenal inglés y confía en acabar el curso viviendo el regreso al Mundial de Suecia, ausente en tres de las cuatro últimas ediciones.

Viajar a Estados Unidos traería además muy buenos recuerdos al equipo escandinavo, que fue tercero en el Mundial que el país norteamericano albergó en 1994.

Lewandowski aspira por su parte al que sería su tercer y muy probablemente último Mundial, ya que el atacante del Barcelona tiene ya 37 años y parece en el declive de su carrera.

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Ruta C: Kosovo-Turquía

(El ganador irá al Grupo D, junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay)

Turquía parece ante una grandísima ocasión de regresar al Mundial, algo que no consigue desde su histórico y sorprendente tercer puesto en el Mundial de 2002.

El equipo otomano parece claro favorito en Pristina ante un Kosovo que tiene una cita con la historia, después de solo perder un partido en su grupo de las eliminatorias y de una victoria sorprendente como visitante en Eslovaquia el jueves.

Los kosovares, que declararon su independencia de Serbia en 2008, están ante el partido más importante de su corta historia y desde su gobierno se comunicó en los últimos días una eventual prima del equivalente a un millón de euros para sus jugadores en caso de hacer realidad el sueño de sus hinchas acudiendo a su primer Mundial.

Ruta D: República Checa-Dinamarca

(El ganador irá al Grupo A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur)

Dinamarca está a un paso de sellar su billete al Mundial, que tendrá como sede principal Estados Unidos, un país con el que mantuvo relaciones tensas en los últimos meses por las pretensiones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia, la gran isla que pertenece al reino europeo.

Dinamarca firmó la mayor goleada de las semifinales de las repescas europeas (4-0 a Macedonia del Norte) y se presenta con confianza en Praga ante una República Checa con la que no ha perdido en sus últimos siete enfrentamientos, desde la Eurocopa de 2004.

"Llevamos veinte años sin ir al Mundial. Vamos a darlo todo para estar ahí", prometió el jueves el mediocampista checo Tomas Soucek, justo tras superar en la tanda de penales a Irlanda.

AFP