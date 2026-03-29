La furiosa crítica de Didier Deschamps, técnico de Francia, por la nueva regla FIFA para el Mundial 2026: "Lo arruinan todo"

El director técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps , se quejó mucho de una de las nuevas reglas que implementó hace algunos meses la FIFA.

El pasado 7 de diciembre, el máximo organismo del fútbol mundial, confirmó la implementación de una pausa por hidratación de 3 minutos a mitad de cada tiempo.

La medida se aplica más allá de las condiciones meteorológicas y se produjo después de varias críticas por las altas temperaturas en el Mundial de Clubes.

Didier Deschamps criticó esta decisión al término de uno de los principales amistosos de esta semana en la fecha FIFA.

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El técnico campeón del mundo como jugador con Francia en 1998, y como entrenador en 2018, fue consultado por estos parates forzados, luego de ganarle 2-1 a Brasil el pasado viernes en Massachusetts, Estados Unidos.

"Está bien para ustedes, los que transmiten, tener una pausa para la publicidad, pero esos 3 minutos cambian el fútbol... No importa el equipo. Si está en un buen momento, 3 minutos lo arruinan todo", sostuvo el DT en una entrevista con el canal francés TF1.

Deschamps puso el foco en la información publicada este mes por The Atletic, que confirmó que la FIFA permitirá anuncios televisivos durante estas interrupciones.