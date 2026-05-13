El uruguayo Sebastián Soria fue incluido en la prelista de Qatar para el Mundial 2026, donde podría romper un récord histórico

El uruguayo Sebastián Soria fue incluido en la lista de 34 reservados de Qatar para el Mundial 2026 , donde el delantero podría meterse en la historia del torneo más importante del fútbol.

Este martes el entrenador español Julen Lopetegui presentó la lista de jugadores que corren con chances de representar a Qatar en el próximo Mundial, que comenzará el 11 de junio y tendrá a la selección asiática en el Grupo B , junto al anfitrión Canadá, Bosnia y Herzegovina y Suiza.

Entre los 34 reservados está el nombre de Soria, el uruguayo que desde su llegada al fútbol catarí en 2004 se convirtió en un ídolo de ese país. Se nacionalizó, y en 2007 debutó en su selección , en la que lleva 40 goles en 123 partidos , registro que hoy lo mantiene como cuarto máximo goleador en la historia del país.

El gesto que el uruguayo Sebastián Soria le agradeció al capitán de Qatar tras clasificar al Mundial 2026 a sus casi 42 años

Su pasaje por el combinado asiático parecía haber terminado en 2017, ya que luego de ese año el delantero dejó de ser convocado, lo que lo hizo perderse las copas asiáticas de 2019 y 2023 que ganó la selección, así como el Mundial 2022 en el que fue anfitrión.

Sin embargo, en 2025 Lopetegui convocó a Soria para el final de las Eliminatorias Asiáticas rumbo al Mundial 2026, y lo mandó a la cancha en la victoria 2-1 contra Emiratos Árabes Unidos que decretó la clasificación de los cataríes a la copa, en lo que representó su vuelta al combinado tras ocho años.

Soria no viene de una temporada prolífica en el Qatar SC de la Primera división de Qatar. El delantero aportó un gol y dos asistencias en 12 partidos disputados en la temporada, con 466 minutos (42 minutos por partido). Se perdió la mitad de los encuentros de la Qatar Stars League, en la que su club terminó sexto de un total de doce equipos.

El récord histórico que podría romper Sebastián Soria si es convocado al Mundial 2026

Si Julen Lopetegui incluye a Sebastián Soria en la lista de 26 futbolistas cataríes que viajarán a Norteamérica para disputar el Mundial 2026, el delantero uruguayo tendría la posibilidad de romper un récord histórico de las copas del mundo.

Si Soria tiene minutos en el torneo, se convertirá en el jugador de campo más longevo en disputar un Mundial.

El récord actual lo ostenta el histórico delantero camerunés Roger Milla, que en la copa de Estados Unidos 1994 jugó los tres partidos de su selección, el último con 42 años, 1 mes y 8 días.

cb8886e6-b2e4-45b6-8ac9-d9ccaa6722f3 Roger Milla celebra su gol ante Rusia en el Mundial de Estados Unidos 1994, con 42 años, 1 mes y 8 días Foto: FIFA

Ese día Camerún perdió 6-1 ante Rusia y el gol de los africanos fue justamente de Milla, que con ese tanto también se convirtió en el futbolista más longevo en anotar un gol en los mundiales, dos marcas que siguen vigentes hasta hoy en día.

Sebastián Soria nació el 8 de noviembre de 1983 en Paysandú, y Qatar debutará en el Mundial el próximo 13 de junio, por lo que el uruguayo nacionalizado catarí podría debutar en el torneo con 42 años, 7 meses y 5 días, un récord en los mundiales para los jugadores de campo. Si anota un gol rompería los dos récords de Milla.

En las marcas de longevidad en las copas del mundo los goleros son los que llevan la delantera. El jugador más viejo en disputar una copa seguirá siendo, salvo sorpresa, el arquero egipcio Essam El Hadary, que jugó el partido de fase de grupos ante Arabia Saudita por el Mundial de Rusia 2018 con 45 años, 5 meses y 10 días.

El Hadary superó con ese partido la marca del golero colombiano Farid Mondragón, que ingresó en los últimos cinco minutos del partido entre su selección y Japón por la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 a sus 43 años y 3 días, marca con la que superó el récord absoluto de longevidad que ostentó durante 20 años Roger Milla. Esto significa que, si es convocado e ingresa en un partido, Soria se meterá en el podio de este listado.