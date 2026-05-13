"¿Qué me diría Pepe?": el video que compartió Yamandú Orsi a un año de la muerte de José Mujica

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recordó este miércoles a José Mujica al cumplirse un año de la muerte del exmandatario y publicó un video en sus redes sociales acompañado de un mensaje dedicado al histórico líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

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“ A un año, se te extraña viejo! ”, escribió Orsi en una publicación de Instagram junto a imágenes de Mujica.

En el video, el presidente afirmó: “Lo primero que uno tiene que reconocer a un año de la desaparición de Pepe, es que lo extrañamos ”.

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Orsi recordó además distintas conversaciones y enseñanzas del exmandatario y aseguró que, frente a situaciones complejas, suele preguntarse: “¿ Qué me diría Pepe ?”.

“Cuando la cosa se complica, cuando los asuntos son difíciles de desentrañar, la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué me diría Pepe?”, expresó.

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“La materialización de la coherencia”

El presidente sostuvo que siente “una mezcla de nostalgia por supuesto, y de tristeza por su ausencia”, aunque también destacó “la presencia permanente en sus planteos más simples”.

En otro tramo del mensaje, definió a Mujica como “la materialización de la coherencia” y destacó una de las enseñanzas que, según dijo, le dejó el exmandatario.

“Cuando a vos te parece que ya está resuelto y que tenés, no digo la verdad en un puño, pero tenés las cosas claras, el darte un tiempo más”, señaló.

Orsi también recordó la disposición de Mujica al diálogo y a la construcción de acuerdos.

“Eso habla de una paciencia porfiada”, afirmó al destacar su voluntad “de tener puentes y conversar y conversar”.

“Supo rescatar para la política los aspectos humanos más esenciales”, agregó el presidente.

En ese sentido, sostuvo que la política debe estar “muy lejos de las frivolidades, muy lejos de las visiones egoístas, del éxito fácil”.

“El mejor de los regalos que tenemos para hacer nosotros es tenerlo siempre presente y levantar su bandera”, concluyó.