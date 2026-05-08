VIDEO | Laura Ubfal encendió la polémica en redes por sus dichos sobre Uruguay: "Son seis"

A menos de 24 horas de la salida de la uruguaya Yisela Paola Pintos , más conocida como Yipio , de Gran Hermano 2026: Generación Dorada por la salud de su madre, Laura Ubfal apuntó contra quienes pusieron en duda los motivos de la decisión de la comediante.

Lo que parecía ser un capítulo cerrado rápidamente despertó la polémica luego de que el comunicador Johnny Tecuento deslizara en un streaming que la pareja de la ahora exparticipante, Mathias Centurión , habría sido el verdadero responsable de la salida de la joven.

“Pregunté si la salud de Laurita (por Laura, la madre de Yipio) estaba mal y la persona me dijo que no. Me dijo: ‘Fue él el que la sacó’. Es la verdad oculta que nadie quiere decir: el novio no quiere que siga en Gran Hermano”, sentenció Tecuento .

VIDEO | El marido de Yipio, la participante uruguaya de Gran Hermano, rompió el silencio luego del abandono de la comediante

Consultada por las versiones, Ubfal cuestionó con dureza las especulaciones en torno a la situación familiar de la comediante, aunque lo hizo con una defensa que también generó repercusiones: “Una panelista y compañera nuestra es muy amiga de este señor del streaming, y ella es la que puso estas cosas espantosas contra el novio de Yipio. Hay una interna en Uruguay, que se conocen entre ellos porque son seis”.

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En esta línea, explicó: “La madre tiene un tema de depresión. Yipio se va de la casa para atender a su mamá y quieren desviar el tema hacia Mathias... déjense de joder”.

¿Qué dijo Yipio tras su salida de Gran Hermano?

La participante uruguaya compartió en redes sociales cómo fueron sus primeras horas fuera de Gran Hermano, el shock de la decisión y sus planes de cara al repechaje.

"Perdón por lo largo del video, quería contarles la posta y no tengo muchas ganas de editar o pensar qué decir”, comenzó Yipio, visiblemente emocionada. “Estoy un poco en shock todavía, pero estoy bien y muy contenida”, aclaró, antes de agradecer de corazón a la producción de Gran Hermano, a su pareja y a sus amigos, que no dudaron en hacer un viaje de dos horas para esperarla en Colonia apenas llegó. “Gracias a la producción que todo el tiempo me contuvo, a mi novio y a mis amigos que se hicieron un viaje de dos horas para esperarme”, siguió.

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Además, confirmó que, si bien su madre de encuentra en buen estado, "hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud". "Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, pero en este último tiempo se dejó venir mucho. No quería comer, le está costando caminar. Mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa. Y obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia, sobre todo siempre mi hija”, repasó.

En el cierre de su mensaje y a un par de semanas del repechaje, la comediante anticipó que "obviamente" y "de la manera que sea", seguirá siendo parte del programa.

"Los amo, y prometo volver con todo, ya me conocen bastante, saben que es, una lloradita y a seguir. ¡LOS AMO! ¡Gracias, gracias, gracias!”, concluyó.