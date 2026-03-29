El pedido especial del Diente López a Marcelo Bielsa para que Maximiliano Gómez de Nacional, tenga su lugar en la selección uruguaya
El extremo tricolor se encuentra lesionado y no pudo jugar contra Montevideo City Torque
29 de marzo de 2026 12:37 hs
Maximiliano Gómez celebra su gol para el 1-0 de Nacional ante Paysandú FC, junto a Nicolás López
FOTO: @LigaAUF
Maximiliano Gómez fue una de las figuras -junto al enorme desempeño del arquero Ignacio Suárez- del muy trabajoso triunfo de Nacional por 3-2 de visita ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. Luego del encuentro, el Diente López, quien se encuentra desgarrado y no pudo jugar, le pidió a Marcelo Bielsa que lo citara a la selección uruguaya.