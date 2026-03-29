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El pedido especial del Diente López a Marcelo Bielsa para que Maximiliano Gómez de Nacional, tenga su lugar en la selección uruguaya

El extremo tricolor se encuentra lesionado y no pudo jugar contra Montevideo City Torque

29 de marzo de 2026 12:37 hs
Maximiliano Gómez celebra su gol para el 1-0 de Nacional ante Paysandú FC, junto a Nicolás López

Maximiliano Gómez celebra su gol para el 1-0 de Nacional ante Paysandú FC, junto a Nicolás López

FOTO: @LigaAUF

Maximiliano Gómez fue una de las figuras -junto al enorme desempeño del arquero Ignacio Suárez- del muy trabajoso triunfo de Nacional por 3-2 de visita ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. Luego del encuentro, el Diente López, quien se encuentra desgarrado y no pudo jugar, le pidió a Marcelo Bielsa que lo citara a la selección uruguaya.

Junto a él en la ofensiva, Gonzalo Carneiro también fue importante y anotó el tercero, tras una asistencia con una peinada del propio Maximiliano Gómez.

El pedido del Diente López para Marcelo Bielsa

El Diente López vio el triunfo de Nacional desde afuera por su lesión.

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No obstante, al término del compromiso, Maximiliano Gómez posteó en Instagram una foto tras la victoria contra Montevideo City Torque.

Además de su foto, escribió: "Actitud, garra y VICTORIA. VAMO BOLSO".

20260328 Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Enseguida, Nicolás "Diente" López le contestó con dos emojis, de una bandera de Uruguay y un teléfono, como diciendo que Marcelo Bielsa lo debería llamar para la selección uruguaya.

Otro que contestó fue Maximiliano Silvera, lesionado, y quien lo vio desde la tribuna.

"Robado, goleador", escribió.

Con estos dos goles convertidos el sábado, Maximiliano Gómez llegó a cinco en el Torneo Aperura.

Aquí se puede ver el posteo:

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El posteo de Maximiliano G&oacute;mez y las contestaciones del Diente L&oacute;pez y de Maximiliano Silvera

El posteo de Maximiliano Gómez y las contestaciones del Diente López y de Maximiliano Silvera

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