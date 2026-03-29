El pedido especial del Diente López a Marcelo Bielsa para que Maximiliano Gómez de Nacional, tenga su lugar en la selección uruguaya

Maximiliano Gómez fue una de las figuras -junto al enorme desempeño del arquero Ignacio Suárez- del muy trabajoso triunfo de Nacional por 3-2 de visita ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. Luego del encuentro, el Diente López, quien se encuentra desgarrado y no pudo jugar, le pidió a Marcelo Bielsa que lo citara a la selección uruguaya.

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Gómez fue el artífice del repunte del equipo que comenzó muy mal y en 2 minutos anotó dos goles para pasar del 0-1 abajo al 2-1 arriba.

Junto a él en la ofensiva, Gonzalo Carneiro también fue importante y anotó el tercero, tras una asistencia con una peinada del propio Maximiliano Gómez.

El Diente López vio el triunfo de Nacional desde afuera por su lesión.

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No obstante, al término del compromiso, Maximiliano Gómez posteó en Instagram una foto tras la victoria contra Montevideo City Torque.

Además de su foto, escribió: "Actitud, garra y VICTORIA. VAMO BOLSO".

20260328 Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: @LigaAUF

Enseguida, Nicolás "Diente" López le contestó con dos emojis, de una bandera de Uruguay y un teléfono, como diciendo que Marcelo Bielsa lo debería llamar para la selección uruguaya.

Otro que contestó fue Maximiliano Silvera, lesionado, y quien lo vio desde la tribuna.

"Robado, goleador", escribió.

Con estos dos goles convertidos el sábado, Maximiliano Gómez llegó a cinco en el Torneo Aperura.

Aquí se puede ver el posteo: