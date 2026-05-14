"La respuesta de Blanca Rodríguez es para desviar la atención": Gurméndez tras ser tildado de xenófobo por la senadora

El diputado del Partido Colorado (PC) Gabriel Gurméndez volvió a criticar a la senadora del Frente Amplio (FA) Blanca Rodríguez y aseguró que la exconductora de Subrayado " no va al tema central" y "no quiere ver" a las personas en situación de calle.

Gurméndez, expresidente de Antel en el período pasado, había recomendado a Rodríguez " cambiar de oculista cubano ", luego de que esta dijera en una entrevista con Radio Sarandía que esa mañana (por la del miércoles) no había visto a personas en situación de calle desde su ventana , como sí sucedía antes de que el gobierno decretara la alerta roja.

Tras la respuesta de Gurméndez, la senadora frenteamplista tildó de "xenófobo" al colorado . "Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza", dijo este jueves en una entrevista con Arriba Gente.

"Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza": la respuesta de Blanca Rodríguez a Gabriel Gurméndez

Gurméndez mandó a Blanca Rodríguez a "cambiar de oculista cubano" por decir que dejó de ver personas en situación de calle en su cuadra

La disputa continuó en la tarde, cuando Gurméndez en una rueda de prensa aseguró que Rodríguez, con su respuesta, "no va al tema central", que es la "preocupación" de los uruguayos por las personas en situación de calle.

"Blanca Rodríguez dice que desde su casa no ve la gente en situación de calle, yo las veo. Creo que todos los uruguayos las vemos. Me parece que la primera responsabilidad de un gobernante es estar cerca de la realidad, si pretendés ser gobierno y si querés ser gobierno en el futuro tenés que salir de esa burbuja y conocer la realidad. La respuesta de Blanca Rodríguez es para desviar la atención", sostuvo el colorado.

Consultado sobre la acusación de xenófobo, Gurméndez respondió: "Los uruguayos por suerte somos abiertos y amigos de los extranjeros. Entre otros, damos amparo y refugio a cubanos, que huyen de la hambre y de la tiranía a la que los ha llevado un régimen".

"Ella es una buena periodista, cuando habla que cuide entonces sus palabras. Yo creo que no es que no vea, sino que no quiere ver", cerró.