Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Orlando Petinatti respondió a los dichos de Blanca Rodríguez sobre las personas en situación de calle: "Tiene conjuntivitis"

El conductor de Malos Pensamientos ironizó sobre las recientes declaraciones de la senadora del Frente Amplio, quien afirmó que ya no veía a personas en situación de calle cerca de su casa

14 de mayo de 2026 11:18 hs
Orlando Petinatti fulminó a Blanca Rodríguez

Orlando Petinatti, conductor del programa radial Malos Pensamientos, respondió esta semana a los dichos de Blanca Rodríguez sobre el número y la visibilidad de las personas en situación de calle en Montevideo.

image
Blanca Rodríguez

Blanca Rodríguez

El origen de la controversia se remonta a una reciente intervención de la senadora del Frente Amplio, en la que se refirió a la problemática de la indigencia con una observación personal que rápidamente se viralizó.

Más noticias

Luana pasó por La Playlist, anunció que hará una canción para la selección uruguaya y reveló que se viene un disco de colaboraciones con artistas argentinos

Día Internacional de los Museos: una guía de actividades para el mes de mayo

“Hoy les quiero decir que yo, en un lugar que habitualmente veía cercano a mi casa y desde mi ventana gente en la calle, no la estoy viendo”, expresó Rodríguez. El comentario generó varias reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

La dura respuesta de Orlando Petinatti contra Blanca Rodríguez

Como era de esperarse, el radar de Malos Pensamientos captó la frase. Orlando Petinatti, tomó las declaraciones de la senadora como el disparador para su emisión de este miércoles.

Embed

Durante el programa, el comunicador reprodujo el audio de Rodríguez en reiteradas ocasiones y abrió el juego a su fiel audiencia y lanzó una consigna cargada de sarcasmo: “¿Por qué Blanca Rodríguez no ve indigentes en la cuadra de su casa?”.

Entre los mensajes leídos al aire, los seguidores sugirieron explicaciones como que la exconductora no lava los vidrios”, que “tiene conjuntivitis” o que “le taparon la visual con una volqueta”.

Petinatti, por otro lado, dijo: “Yo dije que cuando estaba en el canal no saludaba a los que estaban abajo”. También publicó una encuesta donde volvió a lanzar la consigna en sus redes.

Embed

Las más leídas

Gurméndez mandó a Blanca Rodríguez a "cambiar de oculista cubano" por decir que dejó de ver personas en situación de calle en su cuadra

Oddone dijo que afirmar que el gobierno está "conspirando" contra la sostenibilidad fiscal es "temerario" y "compromete" la estabilidad

Alejandro Berrutti ratificó denuncia en Fiscalía contra el damnificado que le pegó y dijo está de acuerdo en que se lo impute

"Odio y celos": las razones del ataque a Lucas Torreira en Turquía que pusieron al descubierto su nueva relación sentimental

Temas

Petinatti Blanca Rodríguez Ai studio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos