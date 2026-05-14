Orlando Petinatti respondió a los dichos de Blanca Rodríguez sobre las personas en situación de calle: "Tiene conjuntivitis"

Orlando Petinatti , conductor del programa radial Malos Pensamientos, respondió esta semana a los dichos de Blanca Rodríguez sobre el número y la visibilidad de las personas en situación de calle en Montevideo .

El origen de la controversia se remonta a una reciente intervención de la senadora del Frente Amplio , en la que se refirió a la problemática de la indigencia con una observación personal que rápidamente se viralizó.

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“Hoy les quiero decir que yo, en un lugar que habitualmente veía cercano a mi casa y desde mi ventana gente en la calle, no la estoy viendo”, expresó Rodríguez. El comentario generó varias reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

La dura respuesta de Orlando Petinatti contra Blanca Rodríguez

Como era de esperarse, el radar de Malos Pensamientos captó la frase. Orlando Petinatti, tomó las declaraciones de la senadora como el disparador para su emisión de este miércoles.

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Durante el programa, el comunicador reprodujo el audio de Rodríguez en reiteradas ocasiones y abrió el juego a su fiel audiencia y lanzó una consigna cargada de sarcasmo: “¿Por qué Blanca Rodríguez no ve indigentes en la cuadra de su casa?”.

Entre los mensajes leídos al aire, los seguidores sugirieron explicaciones como que la exconductora “no lava los vidrios”, que “tiene conjuntivitis” o que “le taparon la visual con una volqueta”.

Petinatti, por otro lado, dijo: “Yo dije que cuando estaba en el canal no saludaba a los que estaban abajo”. También publicó una encuesta donde volvió a lanzar la consigna en sus redes.