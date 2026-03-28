La alegría de Fernando Muslera y Agustín Canobbio tras volver a la selección uruguaya: "Contento de volver a pertenecer"

El empate 1-1 de la selección uruguaya contra Inglaterra de este viernes representó la vuelta de Fernando Muslera y Agustín Canobbio , luego de años lejos del combinado dirigido por Marcelo Bielsa .

El primero no jugaba con la celeste desde un amistoso con Panamá disputado el 11 de junio de 2022 , en la previa del Mundial de Qatar, e incluso había anunciado su retiro de la selección uruguaya en 2024. Canobbio, en tanto, no jugaba desde el 11 de julio de 2024 , en las semifinales de la Copa América contra Colombia, antes de criticar públicamente distintos manejos de Bielsa en ese torneo.

Tras el partido, en el que ambos protagonistas cerraron una buena actuación , Muslera y Canobbio fueron consultados sobre qué sentían al volver a la selección.

"Contento de volver a pertenecer a este grupo de grandísimos jugadores y grandísimas personas, y tratar de dar una mano donde me toque y donde se pueda", expresó Muslera en una entrevista con los medios oficiales de la selección realizada tras el encuentro en Wembley.

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El golero luego afirmó que Inglaterra "tranquilamente puede ser un rival en octavos de final o cuartos" en el Mundial 2026, y remarcó que "lo importante eran las sensaciones de ser competitivos, de jugar de igual a igual". "Por momentos se dio y por otros sin dudas fuimos superados futbolísticamente, pero supimos plantarnos y estar donde debíamos estar", agregó.

En una rueda de prensa realizada minutos después, Muslera confesó que se enteró un día antes que iba a ser titular ante Inglaterra: "Me enteré ayer (jueves) y no lo esperaba. Sabía que venía acá, y me lo dijo Marcelo (Bielsa) por rendimiento, por lo que estoy viviendo en Estudiantes".

Al arquero de 38 años le preguntaron por su vínculo con Sergio Rochet, habitual titular de la selección, y contestó que concentran juntos y tienen "una muy linda relación".

"Queremos que pase lo que pasó en Qatar, de arquero digo, empujarnos el uno al otro, que él sepa que yo estoy bien para que él esté bien", continuó Muslera, que valoró que Rochet "es un grandísimo arquero" que "manejó las Eliminatorias de una manera muy buena, jugando lesionado". "Hoy que me toque estar acá para ayudarlo a seguir creciendo la verdad que me alegra muchísimo", añadió.

Además, el golero uruguayo fue consultado por el gol de Inglaterra, convertido por Ben White, y explicó que fue "una distracción en un entrevero". "No la veo (la pelota), la veo sobre el final. Es más, la toco. Si no había nadie en el segundo palo yo creo que pegaba en el palo y volvía", detalló.

Canobbio: "Era algo que venía esperando y trabajando"

Uruguay's midfielder Agustin Canobbio shoots but fails to score during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTI Agustín Canobbio de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

Agustín Canobbio también habló con los medios oficiales de la celeste tras el partido y aseguró que está "feliz" por su vuelta al combinado. "Era algo que venía esperando y trabajando, y se me dio. Ahora seguir disfrutando estas horas que pasan después del partido, después pasar la página y seguir", declaró el extremo uruguayo.

El jugador del Fluminense recordó que recibió la noticia de la reserva a la selección "con bastante ansiedad", saliendo de la final del Campeonato Carioca contra Flamengo. "Me chocó, de felicidad claramente", expresó, y agregó que trató de "equilibrar las emociones y seguir para adelante" para esperar la convocatoria.

"Cuando se me dio esa noticia, todavía más emoción, más ansiedad, era como la primera vez", afirmó.

Consultado sobre el partido, Canobbio aseguró que se sintió "bien". Detalló que se trató de un encuentro "intenso y dinámico", y valoró que es bueno "medirse contra ese tipo de jugadores".

"Más contento con el grupo que me recibió nuevamente, me abrió las puertas, y conocer a todos me ayudó a encajar de vuelta", sentenció.