¿Manuel Ugarte debió ser expulsado ante Inglaterra? Las dos amarillas al volante de la selección uruguaya que generaron polémica

Inglaterra y Uruguay empataron 1-1 este viernes por la tarde, en un amistoso disputado en el Estadio Wembley de Londres. A pesar de no ser por ninguna competencia, al encuentro no le faltó pierna fuerte y alguna polémica , como la presunta doble amarilla a Manuel Ugarte que no le valió la expulsión.

A los 69 minutos de juego Cole Palmer llegó al fondo por la banda derecha, y cuando quiso enganchar hacia atrás fue interceptado por Ugarte , que llegó a destiempo y tiró al jugador del Chelsea .

Tras la falta, el árbitro alemán Sven Jablonski sacó una tarjeta amarilla , y la televisación oficial indicó que el amonestado era el autor de la infracción , aunque José María Giménez protestó de forma aireada el cobro y pareció ser señalado por el juez .

La segunda amarilla llegó después del gol de Inglaterra, convertido por Ben White a los 83 minutos de juego. Todo Uruguay pidió falta de Dominic Calvert-Lewin sobre José María Giménez cuando Cole Palmer lanzó el centro que terminó en el tanto inglés, pero Jablonski avaló el gol luego de que el VAR le diera el visto bueno.

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Ugarte continuó protestando la jugada y el árbitro lo amonestó, algo que la televisación mostró algunos minutos después. Sin embargo, el juez no lo expulsó y el jugador solo se dio vuelta y continuó en el partido, poco antes de ser sustituido por Emiliano Martínez en los últimos minutos del juego.

Tras el final del encuentro, cientos de cuentas de todo el mundo, entre ellas medios como DAZN y BBC, publicaron en las redes sociales los videos de las dos amarillas sacadas por Jablonski, afirmando que Ugarte debió ser expulsado y que el árbitro se "olvidó" de sacarle la roja.

Según la BBC inglesa, la situación es aún más insólita: de acuerdo a información oficial, la primera amarilla fue para José María Giménez por su protesta tras la falta de Ugarte, y la segunda amarilla al centrocampista uruguayo fue "rescindida" por el juez, por lo que en vez de dos amarillas el futbolista habría terminado el partido con ninguna.

Fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) indicaron a Referí que, a falta de recibir el formulario oficial, desde la selección entienden que la primera amarilla fue para Giménez, por lo que Ugarte solo recibió una amonestación.