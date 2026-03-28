Inumet emite alerta naranja por tormentas severas en el centro y oeste del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para una franja del centro y oeste del país. La alerta tiene una probabilidad de ocurrencia superior al 75%.

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Según Inumet, la causa es un frente semi-estacionario que afecta al país y genera tormentas, algunas con carácter severo. En las zonas alcanzadas por esas tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La advertencia naranja es el segundo nivel de alerta en la escala del organismo —por debajo del rojo— y se activa cuando los fenómenos pueden tener impacto significativo sobre la población y las actividades.

Los departamentos y localidades incluidos en la advertencia más severa son Durazno (Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí), Flores (Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad), Florida (Capilla del Sauce, Cerro Chato y Goñi), Río Negro (Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas), Soriano (Mercedes) y Treinta y Tres (Cerro Chato).