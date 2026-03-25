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"Especial para actividad al aire libre": así será parte de la Semana de Turismo 2026 en Uruguay, según el Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología anunció que para este fin de semana se esperan "lluvias y tormentas" al sur del río Negro

25 de marzo de 2026 17:42 hs
Calor, playa montevideo
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que para la Semana de Turismo 2026 (o Semana Santa), que se extenderá desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, se esperan días con "máximas que van a superar los 30°C" en todo Uruguay, que los harán "especiales" para las actividades al aire libre.

Desde Meteorología aclararon que las condiciones climáticas de esta semana se dividen en tres partes. "La primera inicia este fin de semana, principalmente al sur del río Negro con una desmejora que va a generar lluvias y tormentas algo puntuales", agregó el meteorólogo de Inumet Nestor Santayana.

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Para la tarde noche del viernes ya se esperan lluvias que continuarán por el resto del fin de semana en Montevideo y el área metropolitana, según Inumet. Luego, para el inicio de la semana festiva se esperan "ascensos de temperaturas y máximas que van a superar los 30°C en todo el país, especial para actividad al aire libre", añadió Santayana.

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Pero nuevamente, "sobre el fin de la Semana Santa", se prevé "el pasaje de un sistema frontal que va a generar una nueva desmejora", sentenció.

El meteorólogo Guillermo Ramis también pronosticó lluvias a partir del próximo viernes. "A última hora (del viernes) alguna precipitación", afirmó en Radio Sarandí.

Para el sábado estará "cubierto con lluvia" y con "alguna serie de tormentas". El último día del fin de semana presentará "chaparrones a última hora", señaló. El inicio de la semana tendrá "muy poca" lluvia.

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