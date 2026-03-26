La Reserva Natural Salus se prepara para Semana de Turismo con nuevos senderos y experiencias imperdibles

En plena antesala de la Semana de Turismo , la Reserva Natural Salus se prepara para uno de los momentos más importantes del año. Con una propuesta renovada, que combina conservación, educación ambiental y turismo, el espacio espera recibir miles de visitas durante esos días.

Ubicada en las sierras de Minas, la reserva se consolidó como un referente del ecoturismo en Uruguay, con un crecimiento sostenido en infraestructura y actividades, especialmente tras su relanzamiento en 2024.

“El mes de abril es muy importante para Minas y para la reserva”, explicó el ingeniero agrónomo Eduardo Méndez , coordinador del predio. En ese período, el flujo de visitantes aumenta considerablemente.

El público es mayoritariamente familiar , aunque en los últimos años creció la presencia de grupos vinculados al trekking y actividades deportivas.

Senderos para todos los niveles

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Uno de los principales atractivos son los senderos interpretativos, que atraviesan los ecosistemas característicos de las sierras del este.

Entre las opciones se destacan:

Sendero del Puma: el recorrido principal, de unos 7 kilómetros ida y vuelta, ahora en formato circular. Conecta el ingreso con la icónica Fuente del Puma y atraviesa humedales, monte nativo y afloramientos rocosos.

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Sendero del Agua: de menor extensión (menos de 2 kilómetros), ideal para una experiencia más breve.

de menor extensión (menos de 2 kilómetros), ideal para una experiencia más breve. Sendero del Pequeño Explorador: pensado para familias con niños, con menos de un kilómetro de recorrido.

pensado para familias con niños, con menos de un kilómetro de recorrido. Cerro del Águila: disponible únicamente con visitas guiadas por guardaparques, debido a su exigencia física y características del terreno.

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Además, este año se incorporaron nuevos puntos de interés, como espacios para fotografía y áreas interpretativas con información sobre fauna local, donde se destacan especies como el tatú rabón y el oso hormiguero chico.

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Más que naturaleza: servicios y experiencias

El crecimiento de la reserva no se limita a los senderos. Desde 2024, sumó servicios que amplían la experiencia del visitante, como el “Rincón del Explorador”, punto de ingreso donde se recibe al público, y un restaurante de campo que se convirtió en otro de los imperdibles.

Durante Semana de Turismo, el espacio gastronómico ofrecerá opciones especiales, como paella en Viernes Santo, en un entorno natural pensado para disfrutar en familia

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Un espacio para conectar con la naturaleza

Con más de 1.300 especies registradas, la reserva es un punto clave para la conservación de la biodiversidad en Uruguay. Pero, además, busca ofrecer una experiencia integral: contacto con la naturaleza, educación ambiental y servicios de calidad.

“El objetivo es que la gente se vaya con ganas de volver”, señaló Méndez. Y, a juzgar por el feedback de los visitantes —muchos sorprendidos por la riqueza del lugar—, todo indica que lo están logrando.

Horarios, entradas y recomendaciones

Durante la Semana de Turismo, la reserva abrirá todos los días de 10 a 18 horas.

Entrada general: $100 (incluye una botella de agua)

Mayores de 65 años: $75

Menores de 5 años: gratis

Residentes de Lavalleja: acceso gratuito mediante trámite de pase anual

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Desde la organización recomiendan llegar temprano —alrededor de las 10 de la mañana— para aprovechar mejor la jornada. También sugieren llevar calzado adecuado para caminar, pantalón largo, protector solar y gorro.

Entre las normas básicas, se destaca no extraer flora ni fauna del lugar y no ingresar con mascotas, para preservar el ecosistema.