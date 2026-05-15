El mayor, el del medio o el menor: ¿qué hijo es el más inteligente, según la ciencia?

La clásica discusión familiar sobre quién es "el más inteligente” entre los hermanos tiene una respuesta que la ciencia intentó abordar durante años. Diversos estudios analizaron si el orden de nacimiento influye en el coeficiente intelectual (CI) y los resultados muestran una tendencia clara: los hijos mayores suelen obtener mejores puntuaciones en promedio .

Una de las investigaciones más citadas fue realizada por especialistas de la Universidad de Oslo y publicada en la revista Science . El trabajo evaluó datos académicos y pruebas militares de más de 240.000 hombres noruegos y encontró que los primogénitos registraban un CI promedio de 103,2 puntos , mientras que el segundo hijo alcanzaba 101,2 y el tercero rondaba los 100.

El cambio al entrenar que reduce 19% el riesgo de muerte, según estudio de Harvard

Las sorpresas que estudia Diego Aguirre en Peñarol para el partido ante Liverpool por el Torneo Intermedio

Sin embargo, los investigadores aclararon que la diferencia no estaría relacionada con cuestiones biológicas o genéticas, sino con factores vinculados a la crianza y el entorno familiar.

¿Por qué los hijos mayores son los más inteligentes?

Los especialistas sostienen que los hermanos mayores suelen recibir atención exclusiva durante los primeros años de vida, algo que podría favorecer su desarrollo cognitivo. Además, muchas veces asumen responsabilidades tempranas dentro del hogar y adoptan un rol de guía frente a los menores.

Otro estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Illinois analizó a más de 377.000 estudiantes secundarios y concluyó que el orden de nacimiento también puede influir en la personalidad. Según ese trabajo, los hijos mayores suelen mostrarse más responsables, extrovertidos y organizados; los del medio desarrollan habilidades de negociación e independencia; mientras que los menores tienden a ser más creativos y rebeldes.

image ¿Por qué los hijos mayores son los más inteligentes?

Aun así, los expertos remarcan que las diferencias son pequeñas y no determinan el futuro intelectual de una persona. De hecho, señalan que factores como la educación, el contexto económico, la estimulación durante la infancia y las oportunidades de aprendizaje tienen un peso mucho más importante que el orden de nacimiento.