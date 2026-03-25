"Va a haber mucha tormenta": meteorólogo anticipa un mes de abril lluvioso y adelantó cuáles serán los días más complejos

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó para este miércoles una jornada estable, con cielo despejado y temperaturas en ascenso, en el marco de un panorama que se mantendría sin lluvias durante los próximos días. Sin embargo, advirtió que el mes de abril tendrá episodios de tormentas intensas.

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“ Con sol, mucho sol ”, resumió el especialista al comenzar su informe en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), donde también definió el escenario actual como “ aburrido ” en términos meteorológicos.

Para este miércoles, Ramis indicó que se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C , con buenas condiciones generales del tiempo.

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De acuerdo al pronóstico, el jueves continuará en la misma línea, con cielo despejado y temperaturas entre 14 °C y 24 °C .

El viernes se mantendrá estable durante la mayor parte del día, aunque hacia el final podrían registrarse cambios. “A última hora alguna precipitación”, adelantó.

Fin de semana con lluvias y tormentas

El cambio más significativo llegará el sábado, que será el día más inestable.

“Cubierto con lluvia, alguna serie de tormentas”, describió Ramis, quien advirtió que será una jornada a tener en cuenta para quienes tengan actividades al aire libre o viajes programados.

El domingo presentará una mejora relativa, aunque todavía con inestabilidad. “Chaparrones a última hora, poca cosa”, señaló.

En tanto, el lunes comenzará con algunas precipitaciones aisladas en la madrugada y nuevos chaparrones durante la tarde, pero con menor intensidad. “Muy poca, muy poca”, explicó sobre las lluvias previstas para ese día.

Mejora hacia la próxima semana

Tras ese pasaje inestable, el meteorólogo indicó que no se prevén lluvias en el resto de la semana, con temperaturas que continuarán en ascenso.

“Después no hay más lluvia en toda la semana”, afirmó.

El panorama general marca así un arranque de semana con buen tiempo, seguido por un fin de semana con episodios de lluvia —especialmente el sábado— y una mejora posterior.

"Mucha tormenta"

El experto señaló que, más allá del pronóstico para los próximos días, los primeros días de abril podrían estar marcados por lluvias y tormentas intensas.

“Abril es de las aguas mil”, dijo durante su participación en Informativo Sarandí, aludiendo a la inestabilidad típica de ese mes.

En ese sentido, fue más específico al referirse al período entre el 7 y el 10 de abril, donde prevé un escenario más complejo.

“Va a haber mucha tormenta con lluvia, mucha”, advirtió, aunque aclaró que se trata de una proyección sujeta a posibles cambios.

El comentario surgió a partir de consultas sobre actividades al aire libre y viajes, en el marco de la planificación de los primeros días del mes.

De esta forma, el pronóstico extiende la mirada más allá del corto plazo y anticipa que abril comenzaría con condiciones meteorológicas inestables, con lluvias y tormentas como protagonistas.