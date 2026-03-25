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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 25 de marzo

En la capital y su zona de influencia la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 23 °C, según Inumet

25 de marzo de 2026 7:13 hs
El cielo estará claro y algo nuboso.
El cielo estará claro y algo nuboso. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 25 de marzo una jornada estable en todo el país, con cielo entre claro y algo nuboso, presencia de neblinas en las primeras horas y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su zona de influencia, la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento soplará del este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

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Hacia la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con vientos del sector este que aumentarán su intensidad, ubicándose entre 10 y 30 km/h.

Este

En la región este, las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 25 °C de máxima.

La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, acompañado de neblinas y vientos del este entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y noche, el cielo se presentará algo nuboso con persistencia de neblinas, mientras que el viento del este se intensificará, alcanzando rachas de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

El litoral oeste tendrá una jornada con temperaturas entre los 7 °C y los 26 °C.

En la mañana predominará el cielo claro y algo nuboso, con neblinas y vientos del este de 10 a 20 km/h, con períodos variables más débiles.

Durante la tarde y noche, se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con vientos del este de entre 10 y 30 km/h, también con momentos de menor intensidad.

Norte

En el norte del país se registrarán las temperaturas más altas, con una mínima de 10 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, junto a neblinas y vientos del sureste y este entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y noche, el cielo continuará entre claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas. Los vientos se mantendrán del sector sureste y este con igual intensidad.

En líneas generales, se espera un miércoles sin lluvias, con buena presencia de sol y condiciones favorables para actividades al aire libre, aunque con neblinas en las primeras y últimas horas del día.

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