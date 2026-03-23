Tiempo "muy lindo" y algunas lluvias: el pronóstico de meteorólogos para la Semana de Turismo en Uruguay

Meteorólogos adelantaron a El Observador sus pronósticos para la Semana de Turismo en Uruguay y anunciaron algunos episodios de lluvias , pero también varios días con temperaturas agradables .

Luego de un comienzo de semana con precipitaciones en todo el país, desde la tarde de este lunes el clima comenzaría a mejorar, registrándose a partir del martes "tiempo bueno" , con "temperaturas en ascenso" , aseguró el meteorólogo Mario Bidegain.

Tras esto, y durante la jornada del viernes, la situación cambiaría por el ingreso de un frente frío con "tormentas y lluvias" en todo el país .

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Este mal tiempo se extendería hasta la "madrugada del sábado" , mejorando en horas de la tarde de la misma jornada, según el experto.

"El cielo estaría prácticamente despejado. El domingo se espera tiempo muy bueno, con 28/29 °C de máximas", dijo y aseguró que habrá un "muy lindo tiempo" durante dicha jornada.

El lunes 30, primer día de la Semana de Turismo, el clima se mantendrá similar con tiempo "muy lindo" y disfrutable con máximas de entre 26 °C y 28 °C. El meteorólogo prevé que dicha situación se extienda por lo menos hasta el jueves.

"Días muy disfrutables entre domingo y jueves, por lo menos en el sur del país", pronosticó Bidegain.

Ahora bien, luego de varios días con tiempo estable, espera una nueva desmejora por el ingreso de un frente frío que afectaría el final de la semana, desde el viernes y hasta el domingo, con algunas lluvias.

En un pronóstico similar, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció en diálogo con este medio varios días con buenas temperaturas y "alguna inestabilidad" de rápido pasaje para el próximo sábado.

"A partir del domingo, tiempo estable en todo el país, temperaturas que se van a mantener frescas en la noche, jornadas muy agradables durante el día", anunció para la Semana de Turismo.

De acuerdo con el especialista, las máximas en la zona costera se ubicarán entre los 27 °C y 30 °C, mientras que en el resto del país rondarán los 31 °C a 33 °C, pudiendo llegar en el Norte a los 36 °C.

La Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa, comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.