BPS adelanta pago de jubilaciones y pensiones de abril por Semana de Turismo: aquí todas las fechas

El Banco de Previsión Social (BPS) adelantará el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de abril debido a la Semana de Turismo , que se extenderá entre el 30 de marzo y el 5 de abril.

Según informó el organismo, los jubilados y pensionistas que cobran a través de bancos, redes de cobranza o dinero electrónico —como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue— recibirán el dinero el sábado 30 de marzo directamente en sus cuentas.

El adelanto también alcanza a quienes cobran en locales de pago descentralizado. En ese caso, el dinero estará disponible desde el 30 de marzo en todo el país , incluyendo Abitab, Anda, Redpagos y supermercados El Dorado en el interior.

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Para quienes cobran en el edificio sede del BPS en Montevideo , los pagos se realizarán durante Semana de Turismo entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril , retomando el calendario habitual el lunes 6 de abril .

Pagos a domicilio y giras en el interior

El organismo indicó que los pagos a domicilio en Montevideo y las giras en el interior se efectuarán con normalidad, pero comenzarán a partir del 8 de abril.

Acceso anticipado a recibos

Las personas que cuentan con usuario personal del BPS podrán acceder a sus recibos 48 horas antes del inicio del pago a través de los servicios en línea.

Quienes aún no tengan usuario pueden gestionarlo presentando su cédula de identidad, correo electrónico y número de celular en el local de pago donde cobran la prestación.