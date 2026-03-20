BPS adelanta pago de jubilaciones y pensiones de abril por Semana de Turismo: aquí todas las fechas

El Banco de Previsión Social (BPS) adelantará el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de abril debido a la Semana de Turismo, que se extenderá entre el 30 de marzo y el 5 de abril.
Según informó el organismo, los jubilados y pensionistas que cobran a través de bancos, redes de cobranza o dinero electrónico —como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue— recibirán el dinero el sábado 30 de marzo directamente en sus cuentas.
Pagos en redes de cobranza y locales
El adelanto también alcanza a quienes cobran en locales de pago descentralizado. En ese caso, el dinero estará disponible desde el 30 de marzo en todo el país, incluyendo Abitab, Anda, Redpagos y supermercados El Dorado en el interior.
Atención en Montevideo
Para quienes cobran en el edificio sede del BPS en Montevideo, los pagos se realizarán durante Semana de Turismo entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, retomando el calendario habitual el lunes 6 de abril.
Pagos a domicilio y giras en el interior
El organismo indicó que los pagos a domicilio en Montevideo y las giras en el interior se efectuarán con normalidad, pero comenzarán a partir del 8 de abril.
Acceso anticipado a recibos
Las personas que cuentan con usuario personal del BPS podrán acceder a sus recibos 48 horas antes del inicio del pago a través de los servicios en línea.
Quienes aún no tengan usuario pueden gestionarlo presentando su cédula de identidad, correo electrónico y número de celular en el local de pago donde cobran la prestación.