Nacional recortó la diferencia con Racing a 9 puntos, una cifra que ya supo remontar, con el impulso del Intermedio para ganar la Anual y ser campeón

Las perspectivas en la interna de Nacional tuvieron cierta mejora luego de la última fecha del Torneo Apertura, en la que los albos volvieron a ganar luego de cuatro derrotas, 4-0 ante Cerro, y en la que Racing, el campeón del certamen, dejó puntos al perder con Central Español.

Con estos resultados, la diferencia de 12 puntos de la semana pasada pasó a ser de 9 (Racing 31, Nacional 22), una cifra que los tricolores ya supieron revertir en su historial reciente y que le da un poco más de optimismo para sumar unidades para la Tabla Anual en el Torneo Intermedio, y luego ir por el Torneo Clausura, las dos vías para llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya, donde los de Sayago ya tienen su lugar y donde los albos buscarán el bicampeonato.

En Nacional, con la experiencia del año pasado en el que fueron campeones gracias a la Anual, la actual directiva entiende que el campeonato “termina cuando termina” , por lo que creen que hay posibilidades de revertir esta situación y crecer en la tabla.

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“Tenemos que hacer un excelente Clausura”, había dicho la semana pasada el vice tricolor Flavio Perchman en declaraciones radiales, cuando la diferencia era de 12 puntos con Racing. “Va a ser difícil que este año haya semifinales como el año pasado. El que gane el Clausura va a jugar la final con Racing”, estimó, además.

Los albos, con 22 puntos, además tienen por delante en la tabla a Torque (23), Central Español (24), Peñarol (24 con un partido menos) y Albion (28).

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Los números de Nacional para ganar la Anual

Desde que se juega el Torneo Intermedio, que comenzó en 2017 (en 2021 no se jugó por la pandemia), Nacional ha ganado en cuatro veces la Tabla Anual y en las cuatro fue campeón: 2019, 2020, 2022 y 2025, los últimos cuatro títulos de los albos.

Sin dudas para los tricolores, la remontada más recordada en la clasificación es la de 2019, el año de las dos finales en cuatro días.

Los albos comenzaron muy mal el Torneo Apertura con Eduardo Domínguez, con tres puntos en cinco fechas (tres empates y dos derrotas), por lo que el argentino fue cesado tras la quinta fecha y con Peñarol 9 puntos arriba en la tabla, los mismos que hoy le saca Racing.

AD1A7706.webp Álvaro Gutierrez en 2019 Diego Martínez

Nacional designó a Álvaro Gutiérrez y ni bien asumió comenzó a descontarle unidades a losa carboneros que fueron campeones del Apertura con 31 puntos, mientras que el tricolor cerró con 27.

El Torneo Intermedio fue clave porque el equipo del Guti sumó 14 puntos y Peñarol 9, por lo que logró pasarlo por una unidad en un certamen que tuvo el recordado clásico de los goles del Chory Castro.

En el Clausura, ambos grandes hicieron 34 puntos, pero Nacional ganó la primera final. Y luego, tras ganar la Anual por un punto, los albos se quedaron con el Campeonato Uruguayo.

La Anual como pase a la final

En los siguientes títulos tricolores, la Anual fue clave.

En 2020, Nacional logró el bicampeonato gracias a sus buenos números del Apertura (28 al igual que Rentistas, que fue campeón) y el Intermedio (15).

1617830012814.webp Nacional se consagró campeón del Uruguayo 2020 C. DOS SANTOS

En el Clausura los albos terminaron cuartos, con 26 unidades, a 8 del campeón Liverpool.

Pese a eso, el tricolor lideró la Anual con 69 unidades, cuatro más que Liverpool y Peñarol. Y por esa vía llegó a la definición, ganándole a Rentistas, que había superado a los de Belvedere en la semifinal.

En 2022 Nacional volvió a apoyarse en el Intermedio para ganar la Anual y ser luego campeón.

20221030fgi0667-1-jpg..webp Luis Suárez en Nacional Foto: Federico Gutiérrez.

Ese año Liverpool ganó el Apertura con 32 unidades, cuatro más que los de La Blanqueada.

Pero en el Intermedio Nacional volvió a recuperarse. Hizo 19 puntos, mientras que los negriazules sumaron 14, por lo que los albos pasaron en la Anual.

Además, los tricolores conquistaron el Clausura, con el regreso de Luis Suárez, cerrando el año con 81 puntos en la tabla acumulada ante 74 de los de Belverdere. Con todo a su favor, Nacional se quedó con el título al ganar la semifinal.

Y en 2025 los tricolores también corrieron de atrás para ganar la Anual y estar en la definición, sin necesidad de ganar torneos cortos.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón Christian Ebere MVP de la final

El Apertura lo ganó Liverpool, con un punto más que los albos, pero en el Intermedio el tricolor pasó al negriazul ampliamente al sumar 21 unidades frente a 8.

En el segundo semestre, Peñarol se quedó con el Clausura, pero Nacional, por un punto y tras la llegada de Jadson Viera, se quedó con la Anual, por lo que se metió en la final a la espera del ganador entre los de la cuchilla y los mirasoles.

Los carboneros avanzaron, pero el tricolor se impuso en las finales