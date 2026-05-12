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Cerro cambia de entrenador por segunda vez en la temporada tras confirmar la salida de Alejandro Apud

Cerro finalizó último en el Torneo Apertura y está complicado en la zona de descenso

12 de mayo de 2026 7:37 hs
Alejandro Apud
Alejandro Apud AFP

El Club Atlético Cerro anunció este lunes, tras la finalización del Torneo Apertura, que Alejandro Apud dejó de ser el entrenador del primer equipo, por lo que la institución tendrá su segundo cambio de entrenador en lo que va de la temporada.

“El Club Atlético Cerro y el Sr. Alejandro Apud han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que los vinculaba hasta final de la presente temporada. Desde el club, agradecemos su profesionalismo durante estos meses de trabajo y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro, tanto en lo deportivo como en lo personal”, indicó la directiva albiceleste en un comunicado.

20260510 Damián Suárez y Maximiliano Gómez Nacional Cerro Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (1)
Damián Suárez y Maximiliano Gómez

Damián Suárez y Maximiliano Gómez

Apud había asumido en el equipo en la fecha 7 del Torneo Apertura, en el que dirigió ocho partidos, con dos triunfos, dos empates, y cuatro derrotas.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la fijación de la primera fecha del Torneo Intermedio

“El Turco” había llegado a Cerro para sustituir a Nelson Abeijón, quien comenzó la temporada y fue cesado tras las cinco primeras etapas del Apertura (1 PP y 4 PE), mientras que Álvaro Pintos fue DT interino en la sexta, con derrota.

Cerro es el primer equipo en cambiar de entrenador dos veces y el segundo que lo hace al finalizar el Apertura, luego de que Central Español anunciara el fin del vínculo con Pablo De Ambrosio este fin de semana.

Último en la tabla

El equipo albiceleste terminó el Apertura en la última posición con 10 puntos en 15 partidos (2 PG, 4 PE y 9 PP), con ocho goles a favor y 24 en contra.

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Además, Cerro está en zona de descenso, en el puesto 14°, solo por arriba de Wanderers y Progreso.

Por el momento, no se conoce quién será el sustituto de Apud.

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