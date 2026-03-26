Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 26 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 26 de marzo una jornada mayormente estable en todo el país, con presencia de neblinas durante la mañana y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

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Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre 11 °C de mínima y 24 °C de máxima. La mañana comenzará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y noche el cielo se mantendrá claro y algo nuboso. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este En el este del país, se esperan temperaturas entre 8 °C y 26 °C. La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. Estas condiciones persistirán durante la tarde y noche. El viento será del este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste Para el oeste, Inumet pronostica una jornada con mínima de 10 °C y máxima de 28 °C. La mañana será clara y algo nubosa, con presencia de neblinas, mientras que en la tarde y noche se espera un cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de mejora y baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento del este alcanzará rachas de hasta 40 km/h en la costa.