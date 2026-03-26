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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 26 de marzo

El día comenzará con bancos de niebla en varias zonas y evolucionará hacia una tarde más templada, con máximas de hasta 29 °C, según Inumet

26 de marzo de 2026 7:33 hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 26 de marzo una jornada mayormente estable en todo el país, con presencia de neblinas durante la mañana y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre 11 °C de mínima y 24 °C de máxima. La mañana comenzará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y noche el cielo se mantendrá claro y algo nuboso. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el este del país, se esperan temperaturas entre 8 °C y 26 °C. La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. Estas condiciones persistirán durante la tarde y noche. El viento será del este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

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Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una jornada con mínima de 10 °C y máxima de 28 °C. La mañana será clara y algo nubosa, con presencia de neblinas, mientras que en la tarde y noche se espera un cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de mejora y baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento del este alcanzará rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Norte

En el norte, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 29 °C, las más altas del país. La mañana será algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto y neblinas, y hacia la noche se mantendrán las condiciones nubosas a cubiertas. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h.

El panorama general muestra un jueves sin lluvias significativas, con buena presencia de sol en varias zonas y un aumento térmico progresivo hacia el norte del territorio.

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