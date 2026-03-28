Con la visita de Sendic y el recuerdo al "Bebe" y a Mujica, foro creado para abonar vínculos entre "líderes emergentes" de izquierda juntó a Sánchez, Kicillof y Haddad

Mientras aguardan al turno de su disertación, se juntan en una sala aparte el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , el exministro de Hacienda de Lula en Brasil, Fernando Haddad , el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez y Lucía Topolansky . Sentado en la misma mesa pero apartado de los flashes, está otro rostro conocido de la política uruguaya: Raúl Sendic .

El exvicepresidente se niega a hacer declaraciones y se limita a aclarar que vino de “espectador”. Está viviendo en Paraguay –donde se desempeña en el sector privado– y llegó días atrás a Rocha para asistir al lanzamiento del nuevo libro de su hermana Carolina, “Mi padre, Raúl Sendic”. Aprovechando su visita lo invitaron también a este evento de la Red Futuro en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, donde coincide con su amigo Kicillof, con quien tiene vínculo desde que ambos presidían respectivamente YPF y Ancap.

Topolansky cuenta a los invitados sobre la nueva publicación de Carolina. El “Bebe” Sendic también estará presente de boca de Ariel Navarro, el dirigente peronista que minutos más tarde presenta al panel y le recuerda a “Pacha” Sánchez los versos del “poeta”: “Al final como al principio, todo es plan y fantasía”.

Navarro, quien cumplió distintas tareas en los gobiernos kirchneristas y ahora milita con Kicillof, presenta la Red Futuro como un espacio de “líderes emergentes de la izquierda y del campo popular”.

El foro surgió entre dirigentes de distintos países que se juntaron en Bogotá para la asunción de Gustavo Petro en 2022, según cuenta a El Observador el senador del MPP, Daniel Caggiani. Estuvieron apadrinados por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera y por el uruguayo José Mujica.

“Había un conjunto de compañeros de la nueva generación haciendo experiencias de gobierno, y otros que no. La idea es que no nos pasara como a alguno de los viejos, que recién se conocieron en el gobierno, sino que cuando estuviéramos en lugares de decisión, ya hubiera un conocimiento previo”, explica Caggiani.

Desde entonces hubo sucesivos encuentros, incluido un asado del “Pacha” Sánchez para la asunción de Orsi. El hoy secretario de la Presidencia está desde el primer evento que hicieron en setiembre de 2023 en Santiago de Chile, alentados por una izquierda que completaba su primer año de gobierno con Gabriel Boric.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 10.57.31 (1) Visita de integrantes de la Red Futuro para la asunción de Yamandú Orsi en marzo de 2025 Redes de Ariel Navarro

Dos años y medio después, ese mismo progresismo aparece golpeado con derrotas sucesivas en Chile, Argentina, Ecuador, Honduras y complicado ahora en Brasil de cara a unas nuevas elecciones. No hay disertación a lo largo del evento de este viernes que pase por alto que la izquierda no vive sus mejores días. “Si pierde Colombia (en las elecciones de mayo), el camino será mucho más difícil para Brasil, y Uruguay se quedará solo”, advierte por ejemplo la senadora oficialista de ese país, María José Pizarro.

Kicillof proclama su “objetivo” de que “Milei deje el gobierno en las próximas elecciones” y Haddad –quien será candidato a gobernador de San Pablo– enumera que aún con los “logros” de Lula hoy en Brasil no tienen “garantía de victoria” en su “enfrentamiento” con la “extrema derecha”.

“Pacha” Sánchez exclama que una de las “tareas urgentes es ganar las elecciones cuando nos toca ganarlas”. “No se puede andar discutiendo de cuestiones generales cuando lo que se pone en frente es que nuestro pueblo va a tener más y mejor democracia y que nuestros trabajadores van a tener un salario digno o no, y lo que hay que hacer es ir a ganar las elecciones. En Brasil, en Colombia y en donde sea”, arenga. “Hoy tenemos derrotas electorales pero no derrotas políticas, porque nuestro proyecto va más allá de una elección”.

No solo una "bandera de izquierda"

El secretario de la Presidencia de Orsi afirma que otra urgencia “no de la izquierda, ni de la barra progresista, sino de todos los pueblos independientemente de lo que voten”, es “resolver lo que Abelardo Ramos dijo una vez que en América Latina fundamos muchos países porque no pudimos construir una nación y por tanto la integración no es de izquierda o de derecha, es la vida para América Latina y para nuestro pueblo”.

“Una bandera de izquierda que hay que levantarla, sí, pero precisamos una América Latina unida porque queremos ser un continente de paz y no de guerra, que nuestros recursos naturales tienen que estar al servicio de nuestros pueblos y no al servicio de la explotación y la especulación de las grandes corporaciones, porque precisamos construir plataformas y espacios políticos de integración para que ningún trabajador o trabajadora o estudiante de cualquier país latinoamericano no se sienta extraño en ningún país”, reivindica Sánchez.

El secretario de la Presidencia defiende que “no puede ser que hoy con el Mercosur tengamos un acuerdo con la Unión Europea y cada uno vaya a negociar por su lado”, y que el progresismo se junta o no le da “la nafta para transformar”. Sánchez añade que “no hay construcción unitaria que no implique renuncias” y que “si soy mayoría y le quiero imponer a otros compañeros todas mis ideas, lo que va a terminar pasando es que los voy a excluir. (...) Cada vez que se divide la izquierda en América Latina los pobres son más pobres y la gente pierde mucho más por las vanidades de la izquierda”.

Kicillof, en cambio, asegura que la “ultraderecha” es “en su esencia transnacional”. “Es un producto de decisiones que se han tomado en centros de poder internacional que han contagiado estas ideas en cada uno de nuestros países. La derecha comprendió hace tiempo que para responder al avance de los pueblos había que hacerlo en un bloque internacional. Cómo puede ser que al campo popular le cueste tanto entender lo mismo. Que mirándose el ombligo o aún parados en nuestra historia no comprendamos que la solución a una etapa de tanta incertidumbre, de guerra, de matanza, a una transnacionalización en contra de los derechos de los pueblos, la respuesta no puede ser otra que un bloque internacional de dirigencias y representaciones y países que enfrentan a la derecha”.

Cena en Suárez

Al cierre del evento en la IM, el presidente Orsi invitó a una cena informal en la residencia de Suárez y Reyes a Kicillof, a Haddad y su equipo –entre los que se cuenta Otavio Antunes, quien de hecho trabajó para la campaña del hoy mandatario uruguayo– y a Ariel Navarro.

El propio Orsi, mientras era intendente de Canelones, alentó los encuentros de la Red Futuro y envió un mensaje grabado a mediados del 2024.