Axel Kicillof celebró fallo a favor de Argentina en causa YPF: "No tenían razón, no estaba a derecho" y sentencia anterior era "absurda"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , celebró en diálogo con El Observador el fallo de una corte de Estados Unidos que dio la razón a Argentina en la causa iniciada por la expropiación de YPF tras la aprobación de una ley en 2012 por el Congreso de la Nación, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner .

Kicillof, que era parte del gobierno argentino cuando se aprobó la ley, aseguró que "se hizo justicia" . El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al tema desde Montevideo, donde participó de una serie de actividades de la Red Futuro en la Intendencia de Montevideo.

"He sido parte del gobierno en la época de Cristina que llevó adelante la recuperación de YPF pero me ha tocado todo este tiempo defender un poco el interés nacional contra unos fondos buitres, porque son fondos buitres. Tal vez la gente no sabe: esa demanda no fue de un accionista de YPF. Fue que los fondos buitres, uno en particular, compraron los derechos para litigar, para hacerle juicio a Argentina en un tribunal de Nueva York", explicó Kicillof.

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De esta manera, el gobernador se refirió a la demanda que iniciaron principalmente los fondos Burford Capital, quienes compraron los derechos de litigio al Grupo Petersen. Una jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York había fallado en primera instancia contra Argentina, ordenando una indemnización de 16 mil millones de dólares a pagar a través de la entrega de acciones.

Sin embargo, ante un recurso presentado por el gobierno argentino, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo de primera instancia y dejó sin efecto la obligación dispuesta al Estado argentino anteriormente.

Esa sentencia de primera instancia, agregó Kicillof, era "absurda" y "escandalosa".

"No tenían razón, no estaba a derecho. Así que todo este tiempo me ha tocado a mí defender esa decisión y el modo en el que se hizo. Ahora esto tomó más relevancia porque (Javier) Milei, obviamente, estaba a favor de los fondos buitres y contra el interés argentino, entonces le daba la razón a los otros. Hoy se pusieron las cosas patas para arriba porque en segunda instancia la cámara de apelaciones le dio la razón al país, pero la tuvo siempre", agregó.

La causa YPF

El proceso judicial, iniciadon en 2015, tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.

En aquel momento, se redactó un esquema que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios, que establecía que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.

En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.

En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la compañiá.

Burford, junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.