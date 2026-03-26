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Inglaterra vs Uruguay: día, hora, dónde verlo, y el equipo que preparó Marcelo Bielsa para el amistoso que jugarán en Londres

La selección uruguaya disputa en Londres el primer partido amistoso de los dos que jugará en esta fecha FIFA; el martes enfrentará a Argelia en Turín

26 de marzo de 2026 18:41 hs
Federico Valverde es un puntal de la selección uruguaya

Federico Valverde es un puntal de la selección uruguaya

FOTO: LEONARDO CARREÑO

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará su primer partido de la fecha FIFA de marzo frente a Inglaterra, en Londres. El encuentro se disputará este viernes 26 de marzo a la hora 16.45 de Uruguay (19.45 de Inglaterra) y será el duodécimo enfrentamiento entre estos combinados.

El partido se disputará en Wembley y se jugará con las 90.000 localidades agotadas.

En las tribunas habrá 2.000 hinchas de Uruguay que también compraron todas las localidades que la federación inglesa puso a la venta.

Dónde ver Inglaterra vs Uruguay

El partido entre las selecciones uruguaya e inglesa se podrá ver a través de todos los cables y por streaming en Youtube de AUFTV, con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín.

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El equipo que preparó Marcelo Bielsa para enfrentar a Inglaterra

La oncena que preparó Bielsa para este viernes la integran: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Los 28 futbolistas que tiene la selección uruguaya en Londres

El plantel con el que trabaja Bielsa desde el lunes lo integran 28 futbolistas, que fueron llegando a la capital inglesa entre el viernes y el lunes.

No integran el plantel Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur, ambos lesionados, el primer con una lesión muscular y el segundo está en el final de una larga recuperación tras una intervención quirúrgica.

Los futbolistas que tiene Bielsa:

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Zagueros: José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

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