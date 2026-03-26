Inglaterra vs Uruguay: día, hora, dónde verlo, y el equipo que preparó Marcelo Bielsa para el amistoso que jugarán en Londres

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará su primer partido de la fecha FIFA de marzo frente a Inglaterra , en Londres. El encuentro se disputará este viernes 26 de marzo a la hora 16.45 de Uruguay (19.45 de Inglaterra) y será el duodécimo enfrentamiento entre estos combinados.

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El partido se disputará en Wembley y se jugará con las 90.000 localidades agotadas.

En las tribunas habrá 2.000 hinchas de Uruguay que también compraron todas las localidades que la federación inglesa puso a la venta.

El partido entre las selecciones uruguaya e inglesa se podrá ver a través de todos los cables y por streaming en Youtube de AUFTV, con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín.

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El equipo que preparó Marcelo Bielsa para enfrentar a Inglaterra

La oncena que preparó Bielsa para este viernes la integran: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Los 28 futbolistas que tiene la selección uruguaya en Londres

El plantel con el que trabaja Bielsa desde el lunes lo integran 28 futbolistas, que fueron llegando a la capital inglesa entre el viernes y el lunes.

No integran el plantel Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur, ambos lesionados, el primer con una lesión muscular y el segundo está en el final de una larga recuperación tras una intervención quirúrgica.

Los futbolistas que tiene Bielsa:

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Zagueros: José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.