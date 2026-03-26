Marcelo Bielsa habló previo al amistoso Uruguay vs Inglaterra: "Jugar contra los mejores siempre me entusiasma"

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Muchos hinchas de Leeds van a ir al partido para verlo a usted este viernes, ¿tiene algún mensaje para ellos?

“El fútbol inglés, el poderío que tiene en el mundo, para mí está basado en los aficionados, las estructuras, las organizaciones, se han valido del amor incondicional de los hinchas para construir una gran liga, pero esta liga inglesa no sería lo que es si no fuera por cómo sienten sus hinchas. Yo eso lo he vivenciado. Si hay algo que en los cuatro años posteriores de mi partida, del despido que originó que yo no siguiera en Leeds, que lo entendí siempre como justificado, me tocó recibir 14 goles en una semana, es muy difícil sobrevivir a eso ¿no? Le decía que durante estos cuatro años con una frecuencia y regularidad marcada siempre recibí mensajes de los hinchas de Leeds y yo creo que no tiene que ver conmigo, sino con la forma en que el hincha británico quiere a su club, que para mí es el corazón de la Premier League, que sobrevive a cualquier intento mercantil o comercial. Pareciera que el desarrollo industrial de la Premier solo que la engrandece, y para mí lo que la engrandece verdaderamente es que no hay estructura comercial que pueda opacar o comercializar un sentimiento tan fuerte como el que siente los hinchas por el escudo”.