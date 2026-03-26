Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa habló previo al amistoso Uruguay vs Inglaterra: "Jugar contra los mejores siempre me entusiasma"

Marcelo Bielsa y dos futbolistas de del combinado hablan este jueves en conferencia de prensa en Londres

26 de marzo 2026 - 8:41hs
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa&nbsp;

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

EN VIVO

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y dos futbolistas del combinado hablaron este jueves a la hora 09:00 en conferencia de prensa, en la previa del partido de este viernes a las 16:45 frente a Inglaterra en Wembley.

Uruguay juega este viernes el primero de sus dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo, en la que el próximo martes se medirá ante Argelia en Turín, Italia.

Embed - Conferencia de prensa | Marcelo Bielsa | MD-1 vs Inglaterra | #AUFTV

Conferencia de Marcelo Bielsa:

Live Blog Post

Muchos hinchas de Leeds van a ir al partido para verlo a usted este viernes, ¿tiene algún mensaje para ellos?

“El fútbol inglés, el poderío que tiene en el mundo, para mí está basado en los aficionados, las estructuras, las organizaciones, se han valido del amor incondicional de los hinchas para construir una gran liga, pero esta liga inglesa no sería lo que es si no fuera por cómo sienten sus hinchas. Yo eso lo he vivenciado. Si hay algo que en los cuatro años posteriores de mi partida, del despido que originó que yo no siguiera en Leeds, que lo entendí siempre como justificado, me tocó recibir 14 goles en una semana, es muy difícil sobrevivir a eso ¿no? Le decía que durante estos cuatro años con una frecuencia y regularidad marcada siempre recibí mensajes de los hinchas de Leeds y yo creo que no tiene que ver conmigo, sino con la forma en que el hincha británico quiere a su club, que para mí es el corazón de la Premier League, que sobrevive a cualquier intento mercantil o comercial. Pareciera que el desarrollo industrial de la Premier solo que la engrandece, y para mí lo que la engrandece verdaderamente es que no hay estructura comercial que pueda opacar o comercializar un sentimiento tan fuerte como el que siente los hinchas por el escudo”.

Live Blog Post

Todavía lo aman en Leeds, ¿por qué no ha vuelto a Leeds y si espera que Leeds siga en la Premier?

“Por supuesto que deseo que Leeds mantenga su lugar en la Premier League, que es el sitio donde debe estar. Es una institución consolidad, tiene recurso, estructura, organización, futbolistas, para mantenerse ahí. No he vuelto Leeds fundamentalmente porque el sentimiento de nostalgia es un sentimiento que hay veces que uno tiene resistencia a abordarlos, y yo todo lo que tenga que ver con mi paso por ese club lo vivo con nostalgia, lo ubico como uno de los recueros más lindos que me dio el fútbol”.

1595618259650.webp
Hinchas de Leeds y la bandera para Bielsa
Hinchas de Leeds y la bandera para Bielsa
Live Blog Post

El cambio del estilo de juego del fútbol español con pases cortos y en la selección inglesa

“Es cierto que hace muchos años que España ha produjo un cambio en su forma de jugar. Eso es imposible que no sucediera si hay un equipo como el Barcelona de Guardiola en ese período para indicar algunos cambios. Por supuesto que no fue nada más que una cuestión de intenciones, sino al aparición de muchos jugadores en condiciones de interpretar un fútbol donde la producción de momentos dignos de ser vistos sea la herramienta más significativa para conseguir resultados. Después, si usted ve, le dio Kane, Saha, Gordon Rashford, Rice, Foden, Palmer, hay 10 jugadores que tiene un nivel creativo muy alto. Entonces los jugadores, los entrenadores definen el estilo y cuando definen el estilo considera, incluyen, involucran a los que mejor juegan y lo hacen articular con la sensibilidad que tiene todo entrenador. Ningún entrenador conduce en contra de su forma de sentir. Entonces, Inglaterra, el fútbol británico, o el fútbol vasco, que originalmente son pelotas largas a dividir, los jugadores, Sancet, los Williams, te imponen otro fútbol que no pasa necesariamente por esa variante histórica. Y ese cambio ha sucedido en el tipo de jugadores que desarrollan, como se los prepara, las condiciones que tienen, y el fútbol de formación y todo eso se ha dado en España y en Inglaterra como no podía ser de otro modo”.

Live Blog Post

¿El actual es el mejor Fede Valverde que ha conocido?

“Siempre fue un jugador muy destacado. Siempre fue un jugador con una actualidad deportiva valiosa, me refiero a los últimos tres o cuatro años que son los que he mirado con mayor atención. Siempre fue un jugador que despertó la atención de todo el mundo del deporte, especialmente en el fútbol europeo y donde él juega. Obviamente en los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibrio muy llamativa que hace que se observe una nueva faceta de él. Es un jugador que ha jugado en su posición natural como volante interior, pero después ha resuelto necesidades del equipo como lateral derecho y está última versión de wing o de atacante externo por la banda derecha, ha mostrado cosas que no habíamos visto con frecuencia antes. La posición le permitió repetir acciones para las que tiene una capacidad muy clara. Es muy difícil que Valverde no resuelva acciones en casi todos los lugares del campo, que pasan atrás, al centro, o adelante, a la izquierda o derecha, porque encuentra respuestas positivas en posición o en recuperación. Lo que le toca hacer está en condiciones de resolverlo. Como es muy dinámico tiene muchas acciones para protagonizar".

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring the opening goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2
Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League

Live Blog Post

El estilo de Inglaterra

“Inglaterra no es especialmente un equipo que de la actualidad desarrolle su juego teniendo al arquero propio con pelotas largas hacia sus delanteros. Eso presupone que la pelota no va a recorrer el campo con la intervención de los jugadores de mayor nivel del equipo. No desconozco el estilo de jugar pelota larga, dar rebote y las prolongaciones, pero Inglaterra tiene jugadores para intentar eso, pero fundamentalmente para poder manejar la pelota. Dicho de otra manera, el entrenador y su perfil, y la Premier League y su perfil, generan una conjunción de ideas reconocibles y nosotros estamos en condiciones de resolver los problemas defensivos que puede presentar el ataque inglés y también tratar de imponer los recursos que tenesmo para atacar”

Live Blog Post

¿Cuál es el objetivo de Uruguay en el Mundial 2026 tras conocerse el grupo?

"Esas hipótesis son de muy difícil respuesta, porque si uno plantea objetivos desproporcionados no está bien y si plante objetivos poco ambiciones, tampoco está bien. Usted habrá escuchado, ningún grupo es especialmente fácil. Todos los entrenadores resaltan las dificultades que tienen que enfrentar en el grupo. No podemos descalificar a ninguno de los integrantes de nuestro grupo, todo lo contrario, pero confío mucho en las tres semanas de preparación que vamos a tener, en la calidad de los jugadores con los que cuenta Uruguay. También es muy importante la calidad deportiva que se verifica el 20 de mayo. De aquí al 20 de mayo hay dos meses, es un sector de la competencia anual en el que se resuelven muchas cosas importantes a nivel de clubes y el escenario final que se produzca alrededor de los jugadores que potencialmente pueden formar el plantel definitivo, va a ser muy definitivo. Yo creo que para bien. Y nos va a dar la medida de lo que hay que corregir con descanso, entrenamiento, salud, una gama de factores".

fbl  -  wc  -  2026  -  draw Washington, United States Foto porMANDEL NGAN / POOL / AFP Foto por MANDEL NGAN / POOL / AFP A picture shows groups A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the
Los grupos del Mundial 2026

Los grupos del Mundial 2026

Live Blog Post

La importancia del partido ante Inglaterra y en la preparación al Mundial

“Competir contra un representativo inglés, por los antecedentes de la historia del fútbol inglés y el tipo de competencia en el que participan el 90% de sus jugadores, siempre es una prueba que para ser resuelta exige lo mejor de nosotros. Creo que estamos en condiciones de competir con excelentes posibilidades. Nunca ignoro lo que significan los rivales, sobre todo cuando son jerarquizados, pero también creo mucho en los jugadores nuestros y lo que podamos hacer en la fuerza colectiva”.

Live Blog Post

La previa del Mundial con Uruguay en comparación con las que vivió en Argentina y Chile

“Yo trabajé tres años en Uruguay con un plantel de jugadores valiosos y con recursos para llevar adelante la tarea totalmente suficientes, todo lo necesario la AUF lo ha resuelto. Respecto a la similitud entre Argentina, Chile y Uruguay, los tiempos son totalmente distintos, el fútbol que se juega es distinto, el tipo de competencia es distinto. Es imposible hacer paralelismos (…) Lo que sí siempre se mantiene constante es la importancia de lograr en el momento adecuado que los jugadores lleguen a la plenitud en el estado de forma, físico, de ánimo y de salud. Eso aplica a cualquier tipo de competencia”.

Live Blog Post

El peso del partido ante Inglaterra en este momento

“Todos los partidos son de una profundidad. No ignoro la calidad del rival que nos toca enfrentar, pero siempre prefiero que los juegos y los que participamos reclamen lo máximo de nosotros (…) Jugar contra los mejores siempre me entusiasma”.

Live Blog Post

Las bajas de Inglaterra

"Yo ignoro cuáles van a ser los jugadores que van a jugar en el equipo rival. Sé cuáles son la totalidad de los jugadores convocados. Son jugadores todos muy conocidos (…) El estilo impuesto por el entrenador inglés a su equipo, que si son pocos los partidos, más allá de los titulares, son muy variables".

Live Blog Post

Comienza la conferencia de Bielsa con una primera pregunta por el equipo y si tiene el once para el Mundial

“Imaginar lo que va a pasar dentro de dos meses es una tentación, pero tiene sus inconvenientes porque las realidades cambian mucho por un montón de factores (…) Pero después de tres años la mayoría de los datos que todos los entrenadores revisan para tomar sus decisiones, yo también lo he concretado”

Live Blog Post

Con traductor

Será una conferencia de traductor ante la presencia de medios británicos e internacionales.

Live Blog Post

Los futbolistas que hablarán

Se confirmó que Joaquín Piquerez y Guillermo Varela hablarán en conferencia luego de la atención de Marcelo Bielsa.

20241118 Guillermo Varela Selección de Uruguay viaje a Salvador Bahía Brasil Eliminatorias. Fotos @Uruguay (5).jfif
Guillermo Varela

Guillermo Varela

Live Blog Post

Primero Bielsa, luego los jugadores

El orden está confirmado, aunque aún no se conoce qué jugadores hablarán.

Live Blog Post

Conferencia de la selección uruguaya

La conferencia será en el hotel donde concentra la selección uruguaya en Londres: The Grove. En principio iba a ser en el estadio de Wembley, pero finalmente se cambió de lugar.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Las más leídas

Con goles de Darias y Arezo, Peñarol venció a Boston River en Florida y sigue siendo el dueño del Torneo Apertura

La decisión que tomó Peñarol en la recuperación de Abel Hernández que lleva dos meses y medio

El equipo titular de la selección uruguaya que enfrentará el viernes a Inglaterra y el rol que Marcelo Bielsa le encarga a Federico Valverde

Marcelo Bielsa rompe el silencio: el DT de la selección uruguaya habla en Londres, después de la crisis de noviembre, cuando se definió como "tóxico"

Temas

Marcelo Bielsa Uruguay Wembley Inglaterra

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos