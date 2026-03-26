Marcelo Bielsa habló previo al amistoso Uruguay vs Inglaterra: "Jugar contra los mejores siempre me entusiasma"

El cambio del estilo de juego del fútbol español con pases cortos y en la selección inglesa
“Es cierto que hace muchos años que España ha produjo un cambio en su forma de jugar. Eso es imposible que no sucediera si hay un equipo como el Barcelona de Guardiola en ese período para indicar algunos cambios. Por supuesto que no fue nada más que una cuestión de intenciones, sino al aparición de muchos jugadores en condiciones de interpretar un fútbol donde la producción de momentos dignos de ser vistos sea la herramienta más significativa para conseguir resultados. Después, si usted ve, le dio Kane, Saha, Gordon Rashford, Rice, Foden, Palmer, hay 10 jugadores que tiene un nivel creativo muy alto. Entonces los jugadores, los entrenadores definen el estilo y cuando definen el estilo considera, incluyen, involucran a los que mejor juegan y lo hacen articular con la sensibilidad que tiene todo entrenador. Ningún entrenador conduce en contra de su forma de sentir. Entonces, Inglaterra, el fútbol británico, o el fútbol vasco, que originalmente son pelotas largas a dividir, los jugadores, Sancet, los Williams, te imponen otro fútbol que no pasa necesariamente por esa variante histórica. Y ese cambio ha sucedido en el tipo de jugadores que desarrollan, como se los prepara, las condiciones que tienen, y el fútbol de formación y todo eso se ha dado en España y en Inglaterra como no podía ser de otro modo”.