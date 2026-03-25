El llamativo peluche Labubu con el que llegó un jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a la concentración en Londres

Uno de los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa llamó la atención en su llegada a la concentración celeste en Londres para el amistoso ante Inglaterra de este viernes (16:45 horas) en Wembley, previo al encuentro ante Argelia del martes en Italia.

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En su arribo al hotel de Uruguay, se le pudo ver con un peluche colgando de su bolso , lo que quedó registrado en las cámaras.

Se trata de un Labubu , los muñecos coleccionables que están de moda y que algunos futbolistas suelen llevar en sus bolsos.

El universo Labubu incluye otros personajes que han inspirado sus propias muñecas.

El jugador uruguayo que apareció con el pequeño peluche fue Brian Rodríguez , el delantero de América de México que es uno de los jugadores preferidos de Bielsa.

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El Labubu de Brian Rodríguez al llegar a la selección uruguaya El Labubu de Brian Rodríguez al llegar a la selección uruguaya

Los Labubu son muñecos coleccionables peludos y de colores que son creados por el diseñador hongkonés Kasing Lung.

Se viene la película de los Labubu

Los muñecos chinos de dientes afilados Labubu, un éxito mundial de ventas, llegarán a la gran pantalla gracias a la anunciada colaboración de su fabricante, Pop Mart, con Sony Pictures.

La cinta, aún en su fase inicial de desarrollo, incluirá a los monstruos de peluche en un "híbrido de acción real con CGI" (sigla en inglés de imágenes generadas por computadora), informó el jueves 19 de marzo Pop Mart.

Creado en 2015 por el artista Kasing Lung, de Hong Kong, Labubu causó furor nueve años después cuando su imagen "fea pero adorable" fue utilizada como adorno en los bolsos de celebridades como Rihanna y Dua Lipa, y provocó grandes filas en las tiendas de Pop Mart en todo el mundo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cyvj7q7p50ro Los colgantes de Labubu son los más codiciados. Getty Images

Vivian Jia, una turista canadiense en una tienda en Shanghái, dijo que tenía ganas de ver la película de Labubu con sus hijos.

"Creo que son muy tiernos, sobre todo los que tienen los ojos que se mueven (...) a los hijos de mis amigos también les gustan todos", dijo a AFP.

Los muñecos coleccionables, que suelen venderse por unos 40 dólares, se lanzan al mercado en cantidades limitadas y se venden en "cajas sorpresa", en las que los compradores no saben qué modelo recibirán.

Algunos de los Labubu menos comunes pueden llegar a venderse por miles de dólares.

Pop Mart vendió más de 100 millones de muñecos Labubu en todo el mundo el año pasado, lo que las autoridades chinas señalan como la prueba del creciente poder cultural chino.

La brasileña Camilla Pinheiro compró varias muñecas en la tienda de Shanghái. "Toda la fiebre fue un poco intensa (...) para cuando terminen la película, estará muy saturado" con mucha gente comprando, declaró.

El proyecto cinematográfico, presentado por Lung y el cineasta británico Paul King, director de "Wonka" y "Paddington", buscará capitalizar la fama viral de los muñecos, llevando "el mundo extravagante de Labubu a la gran pantalla", según Pop Mart.

La empresa destacó la alianza de Pop Mart con Sony Pictures, que promete "una experiencia cinematográfica única de narrativa creativa, visión artística y atractivo global duradero".

Pop Mart tiene más de 600 tiendas en más de 30 países y regiones.