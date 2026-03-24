Entradas agotadas en Wembley para el partido de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante Inglaterra; mirá los precios de hasta US$ 900

El partido Inglaterra vs Uruguay , amistoso internacional que se juega este viernes 27 de marzo a las 16:45, tendrá entradas agotadas en el Wembley Stadium de Londres, según anunció el combinado locatario en sus redes sociales.

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El recinto deportivo más grande del Reino Unido y hogar de la selección inglesa de fútbol, con capacidad para 90.000 espectadores , tuvo este martes cartel de “sold out” de la venta de entradas para el encuentro.

Las entradas tenían cuatro categorías que iban desde los US$ 47 a US$ 107, según los datos de la web de Wembley Stadium.

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Además, hubo boletos para un sector Family Enclosure, más baratos, a US$ 34 para adultos y US$ 16 para menores de 16 años.

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Para el Sector Premium las entradas iban desde US$ 127 a US$ 161, dependiendo de las zonas y paquetes.

Empty seats await fans ahead of the English League Cup final football match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium in London on March 22, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, V El Wembley Stadium Foto: AFP

Mientras que las más caras, Hospitality, con distintos servicios, iban desde US$ 670 a US$ 935.

Las entradas para hinchas visitantes de Uruguay, con mismos precios, también se agotaron, según la web del estadio.

Lo que dijo Muslera de Inglaterra

Los amistosos ante Inglaterra y Argelia serán un termómetro para saber el nivel de la selección uruguaya previo al Mundial de Norteamérica 2026, dijo el experimentado guardameta Fernando Muslera, de regreso al combinado charrúa tras casi cuatro años de ausencia.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a los ingleses en Wembley el viernes y ante los argelinos el martes de la próxima semana en Turín, en la penúltima jornada de amistosos previo al debut de la Celeste en el Grupo H el 15 de junio ante Arabia Saudita.

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

"Es una linda oportunidad para saber dónde está la selección parada y lo que se tiene que preparar para todo lo que viene. Van a ser dos partidos muy importantes para nosotros", dijo el arquero en una entrevista con AUF TV difundida este lunes.

El golero de Estudiantes de la Plata de Argentina, de 39 años, es la principal novedad del equipo de Marcelo Bielsa.

El Loco no había contado con el guardameta, quien tras su participación en Catar 2022 afirmó que su etapa como golero de la Celeste había había concluido.

Si disputa el Mundial en Norteamérica, Muslera será el primer jugador en la historia de la selección uruguaya en jugar cinco Copas del Mundo.

El arquero, parte del equipo de Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani que alcanzó el cuarto puesto en Sudáfrica 2010, se mostró "feliz" en su vuelta.

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

"Por edad, por recorrido (...) quiero también disfrutar de esa parte de ser, entre comillas, referente", reconoció Muslera al destacar que el arco de Uruguay está "muy bien cuidado".

Sergio Rochet del Inter de Brasil ha sido titular en gran parte de un ciclo Bielsa que superó turbulencias a fines del año pasado.

Tras sufrir una humillante goleada en visita a Estados Unidos, Bielsa reconoció que fue cuestionado por sus jugadores por su trato a la interna del plantel.

Marcelo Bielsa en México vs Uruguay Marcelo Bielsa en México vs Uruguay Foto: EFE

El entrenador argentino fue respaldado por la dirigencia de Uruguay, pero en el entorno de la selección se habló de la necesidad de respaldarse en referentes para mejorar la convivencia en el interior del plantel.

Tras su debut mundialista ante Arabia Saudita, Uruguay enfrentará al debutante Cabo Verde el 21 de junio y cerrará su andar en el Grupo H el 26 ante la poderosa España.