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Baja en Uruguay: el volante que se queda afuera de la selección de Marcelo Bielsa por lesión y se pierde los amistosos ante Inglaterra y Argelia

Su club comunicó este lunes que el jugador está sentido y se perderá los amistosos celestes

23 de marzo de 2026 11:16 hs
Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Foto: Leonardo Carreño

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tendrá una baja de último momento para los amistosos ante Inglaterra y Argelia de la Fecha FIFA de marzo, preparatorios para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Quien se cayó de la convocatoria es el volante Rodrigo Zalazar, de Sporting Braga de Portugal, por lesión.

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar
Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar

El club comunicó este lunes que el jugador está sentido y se perderá los amistosos celestes.

“Rodrigo Zalazar sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el partido contra el FC Porto y fue excluido de la selección uruguaya para los partidos contra Inglaterra y Argelia”, reportó el club en sus redes sociales.

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El viernes 27 de marzo, la celeste se enfrentará en Wembley a Inglaterra. El juego comenzará a las 16:45.

Tras el encuentro, el conjunto dirigido por Bielsa continuará trabajando en ese país y recién viajará a Italia el 30 de marzo para disputar su segundo amistoso de fecha FIFA.

Allí se enfrentará el martes 31 con Argelia en el Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín. Ese partido será a las 15:30.

Los que ya llegaron a Inglaterra

Darwin Núñez fue el primero en arribar a la capital inglesa desde Arabia Saudita.

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya
Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Luego se sumaron Fernando Muslera, en lo que será su regreso a la celeste desde 2022, Maximiliano Araújo y los futbolistas que juegan en Inglaterra, Manuel Ugarte y Santiago Bueno. Posteriormente arribó Agustín Álvarez Martínez.

En la tarde uruguaya de este domingo, ya noche en Inglaterra, se sumaron al grupo, Nicolás Fonseca, Mathías Olivera y Federico Viñas.

Este domingo a la noche se sumó Ronald Araujo, zaguero de Barcelona.

Y este lunes llegaron Agustín Canobbio y Santiago Mele.

Los que ya llegaron:

Fernando Muslera

Santiago Bueno

Manuel Ugarte

Darwin Núñez

Maximiliano Araújo

Agustín Álvarez Martínez

Mathías Olivera

Federico Viñas

Nicolás Fonseca

Ronald Araujo

Agustín Canobbio

Santiago Mele

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