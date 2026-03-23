Baja en Uruguay: el volante que se queda afuera de la selección de Marcelo Bielsa por lesión y se pierde los amistosos ante Inglaterra y Argelia

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tendrá una baja de último momento para los amistosos ante Inglaterra y Argelia de la Fecha FIFA de marzo, preparatorios para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Quien se cayó de la convocatoria es el volante Rodrigo Zalazar , de Sporting Braga de Portugal, por lesión.

El club comunicó este lunes que el jugador está sentido y se perderá los amistosos celestes.

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar

“Rodrigo Zalazar sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el partido contra el FC Porto y fue excluido de la selección uruguaya para los partidos contra Inglaterra y Argelia”, reportó el club en sus redes sociales.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCBragaOficial/status/2036029023545950708&partner=&hide_thread=false Rodrigo Zalazar sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida frente ao FC Porto e foi dispensado da convocatória do Uruguai para as partidas frente a Inglaterra e Argélia. #GanharComTodos pic.twitter.com/oXb3xAI4xV — SC Braga (@SCBragaOficial) March 23, 2026

El viernes 27 de marzo, la celeste se enfrentará en Wembley a Inglaterra. El juego comenzará a las 16:45.

Tras el encuentro, el conjunto dirigido por Bielsa continuará trabajando en ese país y recién viajará a Italia el 30 de marzo para disputar su segundo amistoso de fecha FIFA.

Allí se enfrentará el martes 31 con Argelia en el Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín. Ese partido será a las 15:30.

Los que ya llegaron a Inglaterra

Darwin Núñez fue el primero en arribar a la capital inglesa desde Arabia Saudita.

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Luego se sumaron Fernando Muslera, en lo que será su regreso a la celeste desde 2022, Maximiliano Araújo y los futbolistas que juegan en Inglaterra, Manuel Ugarte y Santiago Bueno. Posteriormente arribó Agustín Álvarez Martínez.

En la tarde uruguaya de este domingo, ya noche en Inglaterra, se sumaron al grupo, Nicolás Fonseca, Mathías Olivera y Federico Viñas.

Este domingo a la noche se sumó Ronald Araujo, zaguero de Barcelona.

Y este lunes llegaron Agustín Canobbio y Santiago Mele.

Los que ya llegaron:

Fernando Muslera

Santiago Bueno

Manuel Ugarte

Darwin Núñez

Maximiliano Araújo

Agustín Álvarez Martínez

Mathías Olivera

Federico Viñas

Nicolás Fonseca

Ronald Araujo

Agustín Canobbio

Santiago Mele