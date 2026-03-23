Agustín Canobbio se sumó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y regresa luego de su alejamiento tras la Copa América 2024

El extremo Agustín Canobbio se sumó este lunes a la selección uruguaya en Inglaterra, confirmándose su regreso a la celeste luego de su alejamiento tras la Copa América 2024 de Estados Unidos.

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El jugador de Fluminense llegó este lunes por la mañana a Londres y se integró a la delegación celeste que se prepara para los amistosos ante Inglaterra y Argelia, del viernes y martes próximo.

Canobbio se había alejado de la selección tras la Copa América 2024 y luego manifestó diferencias con Bielsa en el relacionamiento.

Agustín Canobbio se sumó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

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Finalmente, el extremo, de gran momento en Brasil, volvió a ser convocado.

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Santiago Mele, el otro golero

Canobbio se sumó este lunes al combinado y llegó junto a Santiago Mele, quien será uno de los tres goleros de la convocatoria junto a Sergio Rochet y Fernando Muslera, quien volvió a ser citado.

Santiago Mele se sumó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa Santiago Mele se sumó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

De esa forma, quien sale de la lista es Franco Israel, uno de los goleros que ha utilizado Bielsa en su ciclo y que era el tercero con más presencias junto a Rochet y Mele.

Rodrigo Zalazar lesionado y es baja

Sporting Braga de Portugal confirmó este lunes que Rodrigo Zalazar está lesionado y se perderá la Fecha FIFA con la selección uruguaya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCBragaOficial/status/2036029023545950708&partner=&hide_thread=false Rodrigo Zalazar sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida frente ao FC Porto e foi dispensado da convocatória do Uruguai para as partidas frente a Inglaterra e Argélia. #GanharComTodos pic.twitter.com/oXb3xAI4xV — SC Braga (@SCBragaOficial) March 23, 2026

Los que ya llegaron a Inglaterra

Darwin Núñez fue el primero en arribar a la capital inglesa desde Arabia Saudita.

Luego se sumaron Fernando Muslera, en lo que será su regreso a la celeste desde 2022, Maximiliano Araújo y los futbolistas que juegan en Inglaterra, Manuel Ugarte y Santiago Bueno. Posteriormente arribó Agustín Álvarez Martínez.

En la tarde uruguaya de este domingo, ya noche en Inglaterra, se sumaron al grupo, Nicolás Fonseca, Mathías Olivera y Federico Viñas.

Este domingo a la noche se sumó Ronald Araujo, zaguero de Barcelona.

Y este lunes llegaron Canobbio y Mele.

Los que ya llegaron:

Fernando Muslera

Santiago Bueno

Manuel Ugarte

Darwin Núñez

Maximiliano Araújo

Agustín Álvarez Martínez

Mathías Olivera

Federico Viñas

Nicolás Fonseca

Ronald Araujo

Agustín Canobbio

Santiago Mele