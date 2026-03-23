Agustín Canobbio se sumó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y regresa luego de su alejamiento tras la Copa América 2024

Rodrigo Zalazar sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida frente ao FC Porto e foi dispensado da convocatória do Uruguai para as partidas frente a Inglaterra e Argélia. #GanharComTodospic.twitter.com/oXb3xAI4xV
Darwin Núñez fue el primero en arribar a la capital inglesa desde Arabia Saudita.
Luego se sumaron Fernando Muslera, en lo que será su regreso a la celeste desde 2022, Maximiliano Araújo y los futbolistas que juegan en Inglaterra, Manuel Ugarte y Santiago Bueno. Posteriormente arribó Agustín Álvarez Martínez.
En la tarde uruguaya de este domingo, ya noche en Inglaterra, se sumaron al grupo, Nicolás Fonseca, Mathías Olivera y Federico Viñas.
Este domingo a la noche se sumó Ronald Araujo, zaguero de Barcelona.