Mientras viajó este domingo Agustín Canobbio, ya hay cinco jugadores en Londres con la selección uruguaya para enfrentar a Inglaterra el próximo viernes

La selección uruguaya jugará el próximo viernes a la hora 16.45 contra el combinado de Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley por el primero de los dos partidos de la fecha FIFA de marzo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, ya han comenzado a llegar a Londres, en donde entrenarán en el escenario de entrenamiento de Arsenal, el líder actual de la Premier League.

Según informó una fuente celeste a Referí, luego de haber jugado este sábado con Fluminense que venció 1-0 a Atlético Mineiro por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, el delantero Agustín Canobbio, ya viajó en situación de convocado.

Con la salida de Jadson Viera, la directiva de Nacional cesó a tres técnicos en menos de un año

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

De esta manera, será el regreso del futbolista a Uruguay tras su discusión con Marcelo Bielsa en la Copa América de Estados Unidos de 2024.

Los futbolistas de la selección uruguaya que ya están en Londres

Los primeros en arribar a Londres fueron el director técnico Marcelo Bielsa y sus ayudantes, además de Jorge Giordano, el coordinador de selecciones y de los futbolistas que fueron como sparrings.

Según la misma fuente confirmó a Referí, Darwin Núñez fue el primero en arribar a la capital inglesa desde Arabia Saudita.

Luego se sumaron Fernando Muslera, en lo que será su regreso a la celeste desde 2022, Maximiliano Araújo y los futbolistas que juegan en Inglaterra, Manuel Ugarte y Santiago Bueno.