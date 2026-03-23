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Fernando Muslera y el cambio de decisión para su regreso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, las charlas con su hijo y por qué fue convocado en este momento

"La selección es la selección”, comentó Fernando Muslera, quien explicó cómo se dio su regreso a la celeste

23 de marzo de 2026 8:25 hs
Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera, el cuatro veces mundialista con la selección uruguaya, habló de su regreso a la celeste luego de cuatro años al ser convocado por el entrenador Marcelo Bielsa para los amistosos ante Inglaterra y Argelia de la Fecha FIFA de marzo.

El arquero de 39 años ya está a las órdenes del DT y contó qué llevó a cambiar su postura luego de haber anunciado su retiro de la selección en 2024.

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya
Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

“Después de un parate de casi cuatro años, volver a estar deportivamente a la altura de integrar una selección y la de tu país, la verdad que me puso muy feliz la convocatoria, porque en estos cuatro años pasaron muchas cosas a nivel personal que también hacen cambiar de decisión, abrir puertas nuevamente”, dijo a AUF TV sobre su vuelta.

Además, contó cómo vivió los partidos desde afuera de la celeste. “Es siempre difícil”, dijo. “Se sufrió como hincha, que somos todos”.

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Muslera también contó que las charlas con sus hijos incidieron para su cambio de postura.

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya
Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Fernando Muslera en su regreso a la selección uruguaya

Su hijo mayor de 8 años, quien hace tres años está instalado en Uruguay, se ha enganchado con el fútbol y lo consultó por la celeste.

“Me preguntó si yo podía jugar en Uruguay y yo le conté que había la posibilidad, así que se está familiarizándose con esta selección y fue un estimulo muy importante, más allá de lo que dijo Patricia, mi señora, de que hay que disfrutar de cada momento”, señaló.

Consultado sobre que había cambiado en lo deportivo para ahora sí regresar, Muslera aclaró: “De lo deportivo, no. Por lo que he hablado con el cuerpo técnico es solo decisión por cómo estuvo o estoy actuando en Estudiantes, totalmente deportivo”.

Embed - Entrevista con Fernando Muslera | Selección Uruguaya | Fecha FIFA marzo 2026 | #AUFTV

“Sumado a todas estas situaciones familiares, amigos, y cercanos, que cuando se empieza a rodar una bola te empiezan a llamar o pregunta, y más allá de lo que uno pensaba en su momento, la selección es la selección”, comentó.

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